Wer knackt den Mega-Jackpot? 45 Millionen bei LOTTO 6aus49

Essen. Die Spannung steigt: Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch, 27. September, nicht geknackt worden. Für kommenden Samstag warten erneut 45 Millionen Euro im ersten Rang.

Höchststand im April

Über 17 Ausspielungen hat sich der erste Rang nun aufgebaut. Das letzte Mal, dass der erste Rang von LOTTO 6aus49 mit der Maximalsumme von 45 Millionen Euro gefüllt war, war am 1. April dieses Jahres. Ein Spielteilnehmer aus Hamburg konnte mit einem Systemschein als einziger bundesweit auf seiner Spielquittung die sechs Richtigen 27, 28, 33, 36, 42, 45 und die passende Superzahl 9 vorweisen. Somit räumte er den Mega-Jackpot im Alleingang ab.

Systemschein

Dank eines Systemscheins, bei dem der Spielteilnehmer statt der üblichen sechs bis zu zehn Zahlen gleichzeitig tippen konnte, hatte er nicht nur in der ersten Gewinnklasse abgeräumt, sondern auch noch zusätzlich 147.626,40 Euro in den Gewinnklasse 3 sowie 3.954 Euro in der Gewinnklasse 5 gewonnen.

Letzter NRW-Gewinn aus dem Juli

Dass ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen den Jackpot bei LOTTO 6aus49 knacken konnte, war zuletzt am 12. Juli der Fall. Damals gingen über 16,9 Millionen Euro in den Kreis Recklinghausen.

Jackpot im zweiten Rang

Da der Jackpot in der Gewinnklasse 1 auf 45 Millionen Euro begrenzt ist, wartet zur Ziehung am kommenden Samstag, 30. September, ein weiterer Jackpot im zweiten Rang. In der Gewinnklasse 2 (sechs Richtige) liegt die Chance auf einen Treffer bei 1 : 16 Millionen, in der Gewinnklasse 1 dagegen bei 1 : 139.838.160.

Teilnahme

Wer sein Glück versuchen und bei der kommenden Ziehung mitfiebern möchte, kann seinen Tipp bis Samstag, 30. September, 19 Uhr, in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und online unter www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.