WestLotto sagt Danke - Show-Tickets für Ehrenamtliche

WestLotto lädt Ehrenamtliche ein zu urbanatix am 27. Dezember in der Grugahalle Essen. Insgesamt gibt es 1.000 x 2 Karten zu gewinnen für die Show für urbane Bewegungskunst in der Grugahalle Essen.

Nordrhein-Westfalen Vorhang auf für das Ehrenamt: Als Anerkennung für ihren großartigen Einsatz lädt WestLotto freiwillig Engagierte aus ganz Nordrhein-Westfalen zu einem exklusiven Show-Event ein.

In Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW verlost WestLotto 1.000x2 Tickets für die Streetartistik-Show urbanatix am 27. Dezember in der Essener Grugahalle. Ab dem 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, können sich Ehrenamtliche aus NRW auf www.danke-ehrenamt.de bewerben und haben fünf Tage lang die Chance auf Tickets für sich und eine Lieblingsperson ihrer Wahl.

„Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wie wertvoll die Arbeit der Ehrenamtlichen für unser soziales Miteinander ist. Und wir können uns gar nicht oft genug dafür bedanken“, betont Andreas Kötter, Geschäftsführer von WestLotto. Der staatliche Lotterieanbieter macht sich seit Jahren für die Förderung des Ehrenamtes stark. Bereits im vergangenen Jahr hatte WestLotto als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung an 5.000 Ehrenamtliche jeweils ein 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn vergeben.

Denn fast die Hälfte aller ehrenamtlich Tätigen in NRW fühlt sich nicht ausreichend wertgeschätzt. Das geht aus dem Ehrenamtatlas hervor, den WestLotto auf Grundlage einer forsa-Umfrage veröffentlicht hat und der Daten zum Engagement der Menschen in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW liefert. Für Anfang 2024 ist eine neue Befragung geplant.

Mit der Show urbanatix dürfen sich die Ehrenamtlichen auf einen actionreichen Nachmittag freuen. Bei diesem Event trifft Street-Artistik aus dem Ruhrgebiet auf internationale Künstlerinnen und Künstler mit Weltklasse-Niveau. urbanatix verkörpert Jugendkultur, Gemeinschaft, Lebens- und Bewegungsfreude. „Das Projekt zeigt, worum es auch im Ehrenamt geht: Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Und wir alle gemeinsam können etwas tun, um das Ehrenamt zu unterstützen“, sagt Andreas Kötter.