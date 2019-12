Essen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind die wahren Helden. Mit einer Online-Initiative erhält das Ehrenamt eine besondere Plattform.

Westlotto wünscht frohe Weihnachten

Liebe Freunde von WestLotto,

Weihnachten, das Fest der Liebe – und der großen Wunschlisten. Was auch immer Sie in weihnachtlichem Papier verpacken: Zum Kostbarsten zählen sicherlich die Zeit und die Anteilnahme, die Sie anderen schenken.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind die wahren Helden unseres Landes. Mit unserer Online-Initiative https://ehrenamtcheck.de/ hat das Ehrenamt in diesem Jahr eine besondere Plattform erhalten. Zum Jahresende möchten wir mit unseren Helden des Alltags in der Schneekugel an den Wert der freiwilligen Hilfe erinnern.

Wir hoffen, dass Ihre Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen – viel Glück und eine schöne Zeit im Kreis Ihrer Lieben.

Frohe Weihnachten wünscht das Team von WestLotto