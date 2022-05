1. FC Köln: Vertragsverlängerung mit Baumgart steht bevor

Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, treibt seine Mannschaft an.

Köln. Zwei, die sich gesucht und gefunden haben: Der 1. FC Köln und Trainer Steffen Baumgart wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen.

Die Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart steht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln anscheinend kurz bevor. „Wir haben uns zusammengesetzt und unsere Positionen ausgetauscht. Erfreulicherweise waren sie identisch“, sagte der neue Sport-Geschäftsführer Christian Keller im kicker-Interview. „Steffen hat ein klares Bekenntnis abgegeben, dass er die Aufgabe hier fortführen möchte.“

Nun, sagte Keller, gehe es darum, „das in eine Form zu gießen. Es ist absolut positiv, dass Steffen genauso auf die kommenden Aufgaben blickt wie wir.“ Baumgart (50) hatte den FC in seiner ersten Saison in die Conference League geführt, sein derzeitiger Vertrag besitzt Gültigkeit bis 2023.

1. FC Köln will besonnen wirtschaften

Das Wirtschaften mit Augenmaß ist für Keller in Köln alternativlos. „Damit wir finanzwirtschaftlich nicht gegen die Wand fahren. Die Handbremse ist angezogen, aber wir rollen noch“, sagte er. „Unsere Aufgabe ist es, den FC mittelfristig wieder gesund und auf allen Ebenen leistungsfähig zu machen.“ (sid)

