135 Spiele - Ex-Schalker soll nach Saudi-Arabien wechseln

Gelsenkirchen Nach fast zehn Jahren in Spanien scheint es einen Ex-Schalker nach Saudi-Arabien zu ziehen. Deal soll bald perfekt sein.

Ivan Rakitic dürfte den allermeisten Fans des FC Schalke 04 noch ein Begriff sein. Von 2007 bis 2011 stand der zentrale Mittelfeldspieler bei den Knappen unter Vertrag, erzielte in 135 Spielen 16 Tore und gab 29 Vorlagen. Nun soll er sein Können in Saudi-Arabien unter Beweis stellen. Wie unter anderem der gewöhnlich sehr gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, stehe ein Transfer zu Al Shabab kurz vor dem Vollzug. Rakitic, der aktuell noch beim FC Sevilla unter Vertrag steht, soll einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschreiben. Romano versah die Meldung, laut der Rakitic den Medizincheck bereits bestanden haben soll, mit seinem typischen „Here we go“.

Nach neuneinhalb Jahren in Spanien würde Rakitic seine Karriere in der Wüste bei sicherlich stark verbessertem Gehalt ausklingen lassen. Der 35-Jährige stammt aus der Jugend des FC Basel, von wo aus er sich im Sommer 2007 dem FC Schalke 04 angeschlossen hatte. Im Sommer 2011 verabschiedete er sich mit dem DFB-Pokalsieg im Gepäck in Richtung FC Sevilla, wo er in der Saison 2013/14 die Europa League gewann.

Erfolgreichste Zeit beim FC Barcelona

Nach drei Jahren zog es Rakitic dann zum FC Barcelona, wo die erfolgreichste Zeit seiner Karriere anbrechen sollte. Mit den Katalanen gewann er in der Saison 2014/15 die Champions League, wurde zudem viermal spanischer Meister, viermal spanischer Pokalsieger, zweimal spanischer Superpokalsieger sowie Uefa-Supercup-Sieger.

Nach sechs Jahren wechselte der Kroate in der Sommertransferphase 2020 zurück zu den Andalusiern und holte in der Saison 2022/23 sogar nochmal die Europa League.

Für die Saudi-Liga ist Rakitic mal wieder ein großer Name, der in die Wüste kommt. Zuletzt hatten eher Gerüchte und Abgänge, wie etwa der von Jordan Henderson, für Schlagzeilen gesorgt. Der Engländer hat sich nach nur einem halben Jahr bei Al Ettifaq dem niederländischen Top-Team Ajax Amsterdam angeschlossen.

