Nach Sportgerichts-Urteil: Rot-Weiss Essen muss jetzt liefern

Kaiserau. Das Sportgericht wertet die Partie zwischen RWE und Preußen mit 2:0 für Münster. Ein letzter Weckruf für RWE und die Fanszene. Ein Kommentar

Es waren deutliche Worte von Hubert Jung. Irgendwann sei es „zappenduster“, sagte der Vorsitzende des Sportgerichts in Richtung Rot-Weiss Essen und die Fanszene des Regionalligisten. Am Freitag hatte das Gericht nach mehrstündiger Verhandlung entschieden, dass Preußen Münster in Folge des Spielabbruchs nach dem Böllerwurf an der Hafenstraße drei Punkte zugesprochen bekommt. Das Spiel wird 2:0 für Münster gewertet.