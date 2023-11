Alejandro Grimaldo: Leverkusens gefährlicher Feuerwehrmann

Leverkusen/Baku. Bayer will in Baku das Achtelfinale der Europa League perfekt machen, der Spanier hofft auf eine Berufung in die Nationalmannschaft

Am 20. September feierte Alejandro Grimaldo seinen 28. Geburtstag – ein Mann im besten Fußballalter also, und das weiß der gebürtige Valencianer auch zu schätzen. So erklärte er vor einem Monat, nachdem er trotz seiner außergewöhnlichen Leistungen im Leverkusener Dress wieder nicht in die spanische Nationalmannschaft berufen worden war, recht entspannt: „Vor einigen Jahren wäre ich wahrscheinlich sehr sauer gewesen, mit dem Alter ist das aber nicht mehr so.“ Vielmehr motiviere ihn das noch mehr, sich weiter ins Zeug zu legen – auf dass es dann eben irgendwann doch mal klappt.

Alejandro Grimaldo hofft auf die Berufung in Spaniens Nationalmannschaft

Die nächste Chance bietet sich schon am Freitag. Dann benennt Spaniens Auswahltrainer Luis de la Fuente seinen Kader für die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele auf Zypern (16. November) und gegen Georgien (19. November). Mit seiner Berufung gerechnet hatte Grimaldo bereits Anfang Oktober, der spanischen Sportzeitung „Marca“ sagte er nun kürzlich: „Ich befinde mich in der besten Phase meiner Karriere und warte auf diesen Anruf. Es ist ein Traum für mich, das habe ich immer gesagt – und ich mache auch keinen Hehl daraus.“

Bayer-Trainer Xabi Alonso hat ehrgeizige Ziele

Kein Geheimnis machte auch Grimaldos Landsmann Xabi Alonso aus den eigenen sportlichen Vorstellungen. Mit seinen Bundesliga-Spitzenreitern gastiert Leverkusens Chefübungsleiter am Donnerstag zunächst in Baku, ein Erfolg dort bei Qarabag Agdam würde der Werkself den Gruppensieg und den direkten Sprung ins Achtelfinale der Europa League sichern. Ehe vor der Länderspielpause Union Berlin mit dem Schwerstgepäck von zwölf Pflichtspielniederlagen in Folge am Sonntag in der BayArena aufkreuzt. „Wir sind bereit und wollen diese beiden Spiele nutzen, um unsere guten Positionen in der Europa League und in der Liga zu halten“, sagte Alonso dazu vor dem Abflug nach Aserbaidschan.

Trotz der mitunter kräftigen Rotation des Bayer-Coaches auf internationaler Bühne stand Grimaldo in den bisherigen drei Gruppenspielen zwei Mal in der Startelf, ein Mal wurde er eingewechselt. Beim 5:1 im Hinspiel gegen Qarabag vor zwei Wochen traf er doppelt, könnte also auch diesmal wieder von Beginn an spielen. Für das Duell mit Union am Wochenende ist der 1,71 große Linksverteidiger mit der enormen Schusskraft und den ausgeprägten Offensivqualitäten ohnehin gesetzt.

Lob vom Mitspieler

„Sein linker Fuß ist top. Das sehen wir jeden Tag, und das haben wir auch heute gesehen“, schwärmte Alonso, als Grimaldo auch am vergangenen Samstag beim 3:2 in Hoffenheim doppelt getroffen hatte. Beide Male mit links, beide Male unter Demonstration seiner exquisiten Schusstechnik. Darunter war auch das Siegtor, für das Lukas Hradecky besonders dankbar war. Mit einem missratenen Abstoß hatte Leverkusens Keeper der TSG zuvor das 1:2 ermöglicht, den Gegner so wieder ins Spiel gebracht. Später erklärte Hradecky erleichtert: „Das war schwierig für uns. Aber Feuerwehrmann Grimaldo hat dann das letzte Feuer ausgemacht. Dafür hat er auch schon einen Kuss bekommen.“

Es war der Schmatzer für einen Teamkollegen, der im Sommer ablösefrei – und für ein Handgeld von angeblich sieben Millionen Euro – von Benfica Lissabon an die Dhünn kam und seitdem die gegnerischen Abwehrreihen als linker Schienenspieler mit Drang ins Zentrum in Angst und Schrecken versetzt: Mit fünf Bundesliga-Toren liegt er als gelernte Abwehrkraft unter lauter Stürmern auf Rang neun. Dazu kommen vier Torvorlagen – was ihn, gemeinsam mit Jeremie Frimpong, seinem klubinternen Pendant auf der rechten Seite, in der Scorerwertung ebenfalls auf Platz neun bugsiert hat.

Grimaldo gelangen sieben Tore und sechs Assists in 15 Pflichtspielen

In 15 Pflichtspielen erzielte Grimaldo sieben Tore, steuerte sechs Assists bei – und Simon Rolfes weiß auch warum. „Er ist einfach ein super Fußballer, technisch top, intelligent. Er hat viele Freiheiten, so viele Möglichkeiten, seine Rolle zu interpretieren“, erklärt Bayers Sport-Geschäftsführer, der betont: „Er ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler.“ Und ein Fußballer, für den es nach sieben Jahren bei Benfica ein „Schlüsselfaktor“ war, wer in Leverkusen den Posten des Bank-Chefs bekleidet.

„Mit einem Trainer von Xabis Niveau wird man jeden Tag besser. Er kennt meine Stärken und bringt mich dazu, sie auszunutzen“, sagt Grimaldo über den Weltmeister von 2010, einen Mann mit 114 Länderspielen auf dem Buckel. Auf Alejandro Grimaldo wartet womöglich bald dann doch zumindest mal der erste Einsatz für „La Furia Roja“. Sein Klubtrainer Xabi Alonso jedenfalls ist sich sicher: „Er ist bereit für alles.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport