Auch Liverpool soll an Max Eberl interessiert sein

Essen Der FC Bayern München galt bisher als die nächste Station von Max Eberl. Oder geht es doch auf die Insel in die Premier League?

Nach seinem Aus in Leipzig soll neben dem FC Bayern auch der FC Liverpool an Max Eberl interessiert sein. Wie die „Bild“ am Freitag berichtete, beschäftige sich der englische Premier-League-Club von Trainer Jürgen Klopp mit dem Ex-Sportdirektor des sächsischen Fußball-Bundesligisten. Bei den Reds hat diese Position der frühere Wolfsburger Geschäftsführer Jörg Schmadtke inne. Der 59-Jährige hatte seinen Job am 1. Juni 2023 angetreten, aber nach eigenen Angaben nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Demnach könnte im kommenden Jahr die Stelle frei werden.

Laut „Bild“ gab es auch schon mal losen Kontakt zwischen Eberl und Liverpool-Boss Billy Hogan (43), als sich beide im Mai 2022 am Rande des Europa-League-Halbfinales zwischen Leipzig und den Glasgow Rangers unverbindlich unterhalten haben sollen.

Max Eberl wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Leipzig hatte sich Ende September nach nicht einmal einem Jahr von Eberl (50) getrennt: Grund war aus Sicht der RB-Bosse das fehlende Bekenntnis von Eberl zu Leipzig. Bislang wird der ehemalige Gladbach-Manager mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nach dpa-Informationen fordern die Sachsen etwa fünf Millionen Euro, sollte Eberl für einen neuen Klub arbeiten wollen. Darauf haben sich RB und Eberl verständigt. (dpa)

