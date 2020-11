Alba Berlin schlägt Khimki Moskau deutlich

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen zweiten Heimsieg in der Euroleague erkämpft. Die Berliner siegten vor leeren Rängen in eigener Halle im Kellerduell mit Khimki Moskau nach einer starken Vorstellung 100:80 (50:44).

Insgesamt war es für Alba der dritte Erfolg im neunten Euroleague-Spiel. Beste Berliner Werfer waren der überragende Kapitän Niels Giffey mit 22 und Luke Siikma mit 20 Punkten.

Bei Alba fehlte Jonas Mattisseck wegen muskulären Probleme, dafür kehrte Louis Olinde nach seiner Verletzung zurück. Die Berliner verschliefen den Start, verloren in ihren ersten drei Angriffen sehr schnell den Ball. Nach gut einer Minute lagen sie schon 0:6 hinten, und Trainer Aito Garcia Reneses nahm die Auszeit. Die Berliner kamen nun besser ins Spiel und glichen kurz vor Ende des ersten Viertels zum 17:17 aus.

Vor allem dank der guten Defensivarbeit kam der deutsche Meister nun vermehrt zu Ballgewinnen. Und auch im Angriff lief der Ball besser. Zu Beginn des zweiten Viertels gingen die Berliner dann erstmalig in Führung (25:24). Die Gastgeber agierten nun variabler und mit mehr Tempo. So konnte der Vorsprung bis zur Pause noch ausgebaut werden.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Alba nahtlos an das gute Spiel an, fand in der Offensive immer wieder Lösungen und konnte sich weiter absetzen. Gegen Ende des dritten Viertels wuchs der Vorsprung auf 18 Punkte an (77:59). Nun gelang den Berlinern bis zum Ende fast alles.

