BBL: Sechs in Quarantäne - Chemnitz-Spiel abgesagt

Chemitz. Wenige Stunden vor dem Beginn ist das Spiel der Niners Chemnitz gegen die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga abgesagt worden. Als Grund nannten die Sachsen die Anordnung von Quarantäne für sechs Spieler durch das Gesundheitsamt Chemnitz.

Ein Niners-Profi war vergangene Woche positiv getestet worden, am Montag trat ein weiterer Fall auf. Weitere Testergebnisse liegen laut Club-Angaben noch nicht vor. Das Spiel hätte am Mittwochabend um 20.30 Uhr beginnen sollen. Über das Chemnitzer Spiel am 27. Dezember in Frankfurt ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

