Bonn gewinnt gegen Heidelberg sein 14. Liga-Spiel in Serie

Heidelberg Die Telekom Baskets Bonn eilen in der Basketball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg.

Am Samstag setzte sich das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo mit 91:74 (41:40) bei den MLP Academics Heidelberg durch und feierte seinen 14. Sieg nacheinander. Der Bonner Cheftrainer war wie schon im Hinspiel gegen seinen jüngeren Bruder Joonas Iisalo erfolgreich.

Die Bonner taten sich trotz anfänglicher Vorteile schwer, erzielten in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels nur drei Punkte und gerieten in Rückstand. Durch TJ Shorts, der 15 seiner 25 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, gingen die Gäste mit einer 41:40-Führung in die Kabine.

Dank einer starken Dreierquote blieb Heidelberg bis Mitte des Schlussabschnitts in Schlagdistanz, dann setzten sich die Bonner durch einen 17:4-Lauf entscheidend ab. Mit 31:14 dominierte der Tabellenzweite das vierte Viertel. Neben Shorts war Sebastian Herrera (20 Punkte, sechs Dreier) bester Bonner Spieler.

Ingo Freyer hat bei seinem Debüt als neuer Cheftrainer des Syntainics MBC aus Weißenfels sein Team zu einem furiosen 123:80 (68:37)-Heimerfolg über die Veolia Towers Hamburg geführt. Mit 123 Punkten stellten die Weißenfelser einen ligaweiten Saisonrekord auf und fuhren ihren ersten Sieg nach zuvor sieben Niederlagen nacheinander ein. Unter der Woche hatte sich der Club von seinem bisherigen Cheftrainer Igor Jovovic getrennt.