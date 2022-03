Gute Aussichten für tollen Basketball-Sommer

Heidelberg Die deutschen Basketballer sind in der WM-Qualifikation auf Kurs. Die Siege gegen Israel nehmen den Druck und steigern die Vorfreude auf einen tollen Basketball-Sommer.

Robin Benzing wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Schön, dass du da warst", rief der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft seinem Teamkollegen Maodo Lo zu.

Der Point Guard vom deutschen Meister Alba Berlin war trotz des dichten Terminkalenders extra für das WM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Montagabend in Heidelberg zum deutschen Team gestoßen und avancierte beim packenden 84:80 mit 18 Punkten sofort zum besten Werfer. "Es war schwer, weil wir kaum miteinander trainieren konnten", sagte Lo, "aber ich wollte der Mannschaft helfen."

Außer Lo waren auch dessen Berliner Teamkollege Johannes Thiemann und Bayerns Andreas Obst am Wochenende zur Mannschaft gestoßen, nachdem sie beim Sieg im ersten Duell mit Israel in Tel Aviv am Freitag noch wegen Club-Verpflichtungen in der Euroleague gefehlt hatten. "Es bedeutet uns sehr viel, dass sie sich dem Nationalteam so sehr verbunden fühlen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

DBB-Auswahl macht 15-Punkte-Rückstand wett

Auch dank des Euroleague-Trios machte Deutschland in Heidelberg einen 15-Punkte-Rückstand noch wett und übernahm mit einer Bilanz von 3:1-Siegen die Tabellenführung in der Gruppe D. Der Sprung in die zweite Gruppenphase ist damit fast geschafft und die Ausgangslage für die Zwischenrunde auch gut, da alle Ergebnisse mitgenommen werden. "Das sieht jetzt ganz ordentlich aus", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss nach dem Zittersieg am Montagabend.

Der Druck ist nach dem Doppelsieg gegen Israel ein bisschen raus, so dass sich alle Beteiligten auf einen pickepackevollen und spannenden Basketball-Sommer mit der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin als Höhepunkt freuen können. "Das werden Festwochen für alle Basketball-Fans", frohlockte Weiss, der fest davon ausgeht, dass Herbert dann auch alle Spieler aus der NBA und der Euroleague zur Verfügung hat.

NBA-Star Dennis Schröder hat seine Bereitschaft, spielen zu wollen, bereits verkündet. Auch die Versicherungsfrage sollte dieses Mal keine Hürde sein. "Die Summe, die wir versichern müssen, ist dieses Mal ja nicht so hoch", sagte Weiss bei Magenta Sport. "Da wird sich eine Lösung finden. Und die Lösung lautet, dass Dennis Schröder bei der EM dabei ist."

Weiss optimistisch bei Dennis Schröder

Im vergangenen Sommer hatte Schröder nicht für Deutschland gespielt, weil der Deutsche Basketball Bund keine Versicherung gefunden hatte, die den 28 Jahre alten Aufbauspieler unter Vertrag nehmen wollte. Die zu versichernde Summe war 2021 so hoch, weil Schröder auf einen Mega-Vertrag in der NBA im dreistelligen Millionen-Bereich gehofft hatte.

Dieser kam aber nie zustande, so dass Schröder, der inzwischen für die Houston Rockets spielt, nur einen Einjahresvertrag über 5,9 Millionen Dollar besitzt. Zwar ist der Point Guard im Sommer erneut ohne Vertrag, dieses Mal dürfte die zu versichernde Summe aber deutlich geringer sein, da Schröders Marktwert gesunken ist.

Auch bei den anderen NBA-Profis ist Weiss zuversichtlich, dass sie in diesem Sommer für Deutschland spielen. Infrage kommen unter anderem Daniel Theis (Boston Celtics), Maxi Kleber (Dallas Mavericks) sowie Moritz und Franz Wagner von den Orlando Magic.

Im Vorfeld der EM stehen Ende Juni/Anfang Juli sowie Ende August noch vier Spiele in der WM-Qualifikation an. Auch Lo will dann wieder dabei sein. "Wir sehen uns im Sommer", rief er Benzing zurück.

