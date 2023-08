Deutschland-Spiele bei WM werden kostenfrei gezeigt

Berlin - Die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Asien werden live und kostenfrei bei MagentaSport übertragen.

Alle anderen Partien laufen im Pay-Bereich, teilte die Telekom mit. Mit Ireti Amojo setzt der Sport-Anbieter erstmals auf eine ehemalige Nationalspielerin als Expertin.

Deutschland trifft zum Auftakt am 25. August auf Gastgeber Japan. Zwei Tage später geht es gegen den Weltranglisten-Dritten Australien, ehe es zum Abschluss der Vorrunde am 29. August Finnland der Gegner ist. Das WM-Endspiel findet am 25. August statt. Insgesamt 32 Teams nehmen an den Welttitelkämpfen in Japan, Indonesien und auf den Philippinen teil.