DFB-Team wünscht deutschen Basketballern viel Erfolg

Das WM-Spektakel der deutschen Basketballer in Manila hat auch die Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg erreicht.

„Auf dem Weg vom Trainingsplatz ins Hotel haben wir noch die letzten Minuten geschaut und das spannende Ende gesehen“, sagte Jonas Hofmann über den Einzug ins Halbfinale der Basketball-Auswahl durch das 81:79 gegen Lettland. „Das ist ganz klar, wenn so ein Turnier ansteht, und eine deutsche Mannschaft da vertreten ist und hoffentlich etwas Großes erreicht, versuche ich, das aufzusaugen und mitzunehmen.“

In der DFB-Auswahl, die am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich spielt, sind etliche Profis, die gern auch mal einen Basketball in die Hand nehmen. Allen geht das allerdings nicht so. „Ich bin nicht der große Basketball-Fan“, sagte Niklas Süle. „Ich schaue lieber Golf an, aber wünsche den Jungs trotzdem, dass sie sehr weit kommen und das Ding im besten Fall holen.“

Im Halbfinale spielen die Basketballer am Freitag (14.40 Uhr MESZ/Magentasport) gegen Olympiasieger USA. Die DFB-Auswahl bestreitet um 11.00 Uhr ihr Abschlusstraining vor dem Japan-Test.