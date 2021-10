Erster Saisonsieg für Bayerns Basketballer - Berlin patzt

München. Die Basketballer des FC Bayern München haben in der neuen Saison erstmals in der Basketball-Bundesliga gewinnen können.

Nach der überraschenden Auftaktpleite gegen ratiopharm Ulm (83:86) gewann der Titelanwärter gegen die Löwen Braunschweig deutlich mit 96:80 (57:42). "Wir müssen so schnell wie möglich konstanter werden. Wir haben viele neue Spieler und hatten wenig Zeit bislang. Jetzt müssen wir in der Euroleague weitermachen", sagte Bayerns Ognjen Jaramaz bei "Magentasport".

Bereits nach zehn Minuten führte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit 30:17. Den Vorsprung verteidigten die Gastgeber problemlos und hatten in Deshaun Thomas (18 Punkte) ihren besten Schützen. Benedikt Turudic (17) war für die Niedersachsen am erfolgreichsten. Am Dienstag sind die Münchner nach zwei Niederlagen zum Start in der Euroleague bei Unics Kasan gefordert.

Zweite Niederlage für Deutschen Meister

Meister Alba Berlin kommt dagegen nicht in Schwung. Bei den MHP Riesen Ludwigsburg verlor der weiterhin ersatzgeschwächte Hauptstadt-Club nach einem vor allem in der Offensive schwachen zweiten (18:28) und vierten (9:16) Vierteln mit 62:74 (33:45) und bleibt mit nur einem Sieg aus drei Begegnungen hinter den Erwartungen zurück. Justin Simon (16 Punkte) war bester Riesen-Schütze beim zweiten Sieg in dieser Spielzeit. Auch Alba muss am Dienstag in der Euroleague antreten. Die dort noch erfolglosen Berliner empfangen Fenerbahce Istanbul.

Während die Fraport Skyliners aus Frankfurt beim 64:74 (31:43) gegen die Hamburg Towers auch im dritten Saisonspiel ohne Punkte blieben, siegten die Hanseaten erstmals. Den zweiten Erfolg im dritten Match gelang den Syntainics MBC aus Weißenfels. Gegen die Hakro Merlins Crailsheim siegte der Club aus Sachsen-Anhalt nach Verlängerung mit 116:111 (99:99, 55:53).

© dpa-infocom, dpa:211010-99-549861/2