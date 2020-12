Gießen 46ers trennen sich von Trainer Freyer

Muss als Trainer in Gießen gehen: Ingo Freyer.

Gießen. Die Gießen 46ers haben auf ihren schlechten Saisonstart reagiert und sich am Mittwoch von Chefcoach Ingo Freyer getrennt.

Der 49-Jährige war seit 2017 bei den Mittelhessen tätig, zuvor arbeitete er lange Zeit in Hagen. Das Training des Tabellenletzten der Basketball-Bundesliga übernimmt vorerst Rolf Scholz, der bislang das Farmteam des Vereins betreute.

Gießen hatte am Dienstagabend beim 93:105 gegen den Mitteldeutschen BC die sechste Niederlage im sechsten Saisonspiel kassiert. "Aufgrund der aktuellen Tabellensituation haben wir uns als Club entschieden, eine Veränderung auf der Position des Headcoach vorzunehmen. Solche Entscheidungen sind nicht immer leicht, aber wir stehen in der Verantwortung", begründete Geschäftsführer Michael Koch die Trennung von Freyer. Zuerst hatte das Fachmagazin "BIG - Basketball in Deutschland" darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:201216-99-716366/3