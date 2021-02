Merlins zaubern: Von der Schüler-AG zum Euroleague-Bezwinger

Crailsheim Die Crailsheim Merlins rocken die Basketball-Bundesliga. Mit dem Sieg gegen Bayern München gelingt dem Team eine große Überraschung. Und das an einem für den Club ganz besonderen Tag.

Als in Crailsheim 1986 in einer Schul-AG erstmals richtig Basketball gespielt wurde, lag der Fokus oft noch neben dem Parkett.

"Es waren wilde Jahre", erinnerte sich Martin Romig, Geschäftsführer der Merlins, bei Magentasport. Partys, Schützenfeste - an professionellen Basketball dachte damals in der Hohenlohe im Südwesten Deutschlands noch niemand.

35 Jahre später zählen die Crailsheim Merlins zu den Topteams der Basketball-Bundesliga und landeten am Sonntag am Geburtstag des Vereins einen ganz besonderen Sieg. Mit 105:103 nach Verlängerung setzten sich die Merlins beim großen FC Bayern München durch - ein Ereignis, das früher niemand für möglich gehalten hätte. "Wir sind auch in der Vergangenheit schon zu Topspielen nach München gefahren. 1993 zum Finale der Europameisterschaft, da waren wir mit einer ganzen Truppe als Zuschauer hier", erinnerte sich Romig an den legendären deutschen EM-Sieg unter Trainer-Ikone Svetislav Pesic.

Inzwischen reisen die Crailsheimer als angesehener Club nach München und festigten mit dem 13. Sieg im 15. Spiel ihren überraschenden Platz in der Spitzengruppe der BBL. Nur die MHP Riesen Ludwigsburg haben aktuell eine bessere Bilanz als das Team von Trainer Tuomas Iisalo. "Das war ein unglaubliches Spiel meiner Mannschaft", sagte der Finne nach dem Überraschungscoup bei den Bayern, die zwei Tage zuvor noch in der Euroleague beim europäischen Topteam ZSKA Moskau gewonnen hatten.

Iisalo kam vor rund fünf Jahren nach Crailsheim und ist das Gesicht des sportlichen Aufschwungs. 2018 führte er die Merlins zurück in die Erste Liga, 2019 gelang am letzten Spieltag in Würzburg in einem dramatischen Spiel der Klassenerhalt. Und in der vergangenen Saison standen die Crailsheimer bei der coronabedingten Unterbrechung der Saison auf Platz drei. Bei der folgenden Saisonfortsetzung mit dem Zehner-Turnier in München war der Club dann nach Abgängen wichtiger Spieler und wegen einiger Verletzungen nicht konkurrenzfähig - spielte sich mit einem Mini-Kader aber dennoch in die Herzen der vor dem Fernseher sitzenden Basketball-Fans.

"Tuomas ist einer unserer vielen Glücksfälle", sagte Romig über den Trainer. "Natürlich hatten war ganz zu Beginn eine Vision, was wir machen wollten. Aber an so etwas haben wir natürlich nicht gedacht", sagte Romig zur Erfolgsstory des Vereins aus der nur rund 35.000 Einwohner kleinen Stadt. Doch mit kluger und strategischer Arbeit haben sich die Merlins in der BBL etabliert. Den ersten Sieg gegen die Bayern beschrieben die Merlins auf ihrer Homepage als "Moment für die Ewigkeit". Es soll aber nicht der letzte sein. "Wir wollen noch viele tolle Geschichten schreiben", sagte Iisalo.

