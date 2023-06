Nach Stoß: Bonns Basketballer Kessens drei Spiele gesperrt

Neu-Ulm Die Telekom Baskets Bonn müssen in der Finalserie der Basketball-Bundesliga einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Center Michael Kessens wird nach einem Stoß mit beiden Händen für drei Pflichtspiele gesperrt, wie die BBL nach einer Entscheidung des unabhängigen Spielleiters Dirk Horstmann mitteilte. Es handle sich dabei um „den Mindestzeitraum“ für eine Tätlichkeit. Der 32-Jährige muss zudem nach seinem Fehlverhalten im zweiten Spiel am Sonntag eine Geldstrafe bezahlen.

Kessens droht den Bonnern damit am Mittwoch (20.30 Uhr) und am Freitag (20.30 Uhr) in den Finalspielen drei und vier bei Ratiopharm Ulm zu fehlen. Auch ein fünftes Finale in eigener Halle am Sonntag (15.00 Uhr) würde er demnach verpassen. Kessens gestand ein, „emotional und unangemessen“ reagiert zu haben, nachdem er mehrere Sekunden lang festgehalten wurde. „Einen Rechtfertigungsgrund für das Verhalten des Spielers Kessens vermochte die Spielleitung daraus nicht zu erkennen“, hieß es von Seiten der BBL.

Gegen die Entscheidung kann der Spieler binnen drei Tagen Berufung einlegen. Wird ein Rechtsmittel eingelegt, wird die Sperre in dieser Zeitspanne nicht aufgeschoben. In der Serie im Modus Best-of-five steht es nach zwei Partien 1:1. Beide Teams haben bislang noch keinen Bundesliga-Meistertitel erobert.