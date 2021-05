Sieg gegen Oldenburg: Ulm erreicht Playoff-Halbfinale

Neu-Ulm. ratiopharm Ulm hat das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga erreicht.

Im vierten Viertelfinal-Match siegte die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic gegen die EWE Baskets Oldenburg 96:88 (33:42) und entschied die Best-of-Five-Serie mit 3:1 für sich. Im Semifinale gastieren die Ulmer am Sonntag in der ersten von fünf möglichen Begegnungen bei Titelverteidiger Alba Berlin.

Die Oldenburger erwischten den besseren Start und führten zu Beginn des dritten Viertels mit elf Zählern (48:37/24. Minute). Doch Ulm kam auch dank dreier erfolgreicher Distanzwürfe von Routinier Per Günther zurück und ging Mitte des letzten Durchgangs erstmals in Führung (80:79/36.). In einer packenden Schlussphase hatten die Ulmer dann auch die besseren Nerven. Bester Schütze für die Gastgeber war Troy Caupain mit 20 Punkten. Bei den Gästen traf Rickey Paulding mit 25 Zählern am besten.

© dpa-infocom, dpa:210526-99-754025/3