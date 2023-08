US-Trainer lobt deutsche Basketballer: „Stärkster Gegner“

Abu Dhabi Das 99:91 über Deutschland war das härteste Spiel der US-Basketballer vor der WM in Asien. Chefcoach Kerr ist von der Mannschaft um Kapitän Schröder begeistert.

US-Nationaltrainer Steve Kerr ist von den deutschen Basketballern nach dem direkten Duell angetan.

„Das war auf jeden Fall unser härtester Gegner. Sie sind ein großes, starkes Team. Dennis Schröder ist sehr schwer zu kontrollieren. Spanien war auch exzellent, aber es ist klar, dass Deutschland eines der besten Teams der Welt ist“, sagte Kerr der Deutschen Presse-Agentur in Abu Dhabi. Zuvor hatte der Olympiasieger beim 99:91 am Sonntagabend viel Mühe mit dem EM-Dritten. Es war der knappste der fünf US-Siege in der WM-Vorbereitung.

„Definitiv ein Medaillenanwärter für die WM“

Für Kerr, der in der nordamerikanischen Profiliga die Golden State Warriors zu vier Meisterschaften führte, kam die starke Leistung des deutschen Teams nicht aus dem Nichts. „Ich war nicht wirklich überrascht. Sie spielen seit ein paar Jahren zusammen. Wir kennen Theis, die Wagners und Dennis Schröder. Sie sind alle exzellent. Diese Jungs drehen im Nationalteam gerne auf“, sagte Kerr. Die USA sind bei der WM in Asien (25. August bis 10. September) Topfavorit auf die Goldmedaille.

Dahinter gibt es einige Kandidaten wie Weltmeister Spanien, Kanada oder Australien. Der 57 Jahre alte Kerr zählt auch das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zum engen Favoritenkreis. „Sie sind definitiv ein Medaillenanwärter für die WM“, sagte Kerr. Der letzte Test am Persischen Golf am Sonntag sei „eine großartige Herausforderung“ gewesen.