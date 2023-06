Benzema verlässt Real Madrid - Ziel: Saudi-Arabien

Madrid. Der nächste alternde Fußball-Star wechselt wohl nach Saudi-Arabien: Karim Benzema verlässt Real Madrid, wie Real am Sonntag mitteilte.

Weltfußballer Karim Benzema könnte als nächster Superstar nach Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien wechseln. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt dem 35-jährigen Franzosen ein millionenschweres Angebot von Meister Al-Ittihad vor, wie unter anderem die spanische Zeitung „AS“ berichtete. Demnach soll er einen Zweijahresvertrag bekommen und pro Spielzeit 100 Millionen Euro verdienen.

Karim Benzema: 353 Tore in 647 Spielen für Real Madrid

Dass Benzema Real Madrid verlässt, verkündete der Klub am Sonntagmittag in einer Pressemitteilung. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Benzema kam 2009 als 21-Jähriger in die spanische Hauptstadt, gewann mit Real jeweils fünf Mal die Champions League und die Fifa-Klub-WM. Hinzu kommen vier europäische Supercups, vier spanische Meisterschaften, drei spanische Pokalsiege und vier spanische Supercup-Triumphe. Er wurde 2022 Weltfußballer des Jahres. Mit 647 Einsätzen liegt er in der vereinsinternen Rangliste auf Platz fünf, mit 353 Toren auf Rang zwei. "Madridistas und alle Fans auf der ganzen Welt haben seinen magischen und einzigartigen Fußball genossen, der ihn zu einem der großen Mythen unseres Vereins und einer der großen Legenden des Weltfußballs gemacht hat", heißt es in der Real-Mitteilung. Am Dienstag wird Benzema offiziell verabschieden.

Doch wer wird Benzemas Nachfolger? Harry Kane könnte eine Option für die Königlichen sein. Der englische Nationalmannschaftskapitän steht bei Tottenham Hotspur noch bis 30. Juni 2024 unter Vertrag, will den Verein aber verlassen. Eigentlich galt Manchester United laut Medien als erste Option für den 29-Jährigen, die Vereinsbosse wollen ihn aber wohl lieber ins Ausland gehen lassen als zu einem Ligakonkurrenten. Auch der FC Bayern München wird bei den Spekulationen um Kane immer wieder als möglicher Interessent genannt.

Ronaldo will in Saudi-Arabien bleiben

Cristiano Ronaldo ist Spekulationen über einen bevorstehenden Abschied aus Saudi-Arabien entgegengetreten und hat von einem weiteren Jahr im Trikot von Al-Nassr FC gesprochen. „Ich bin hier glücklich. Ich möchte hier weitermachen und ich werde hier weitermachen“, sagte der 38 Jahre alte Portugiese in einem Interview, das von der saudischen Liga SPL am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Dass er in seiner ersten Saison keinen Titel gewonnen habe, sei nicht schlimm. „Ich bin sehr zuversichtlich und selbstbewusst, dass sich die Dinge im nächsten Jahr ändern und besser laufen für uns. Daran müssen wir glauben und arbeiten“, sagte Ronaldo. (dpa/fs)

