Bericht: Ex-BVB-Profi Gündogan vor Abschied bei Man City

Manchester. Ilkay Gündogan spielt seit sechs Jahren für Manchester City in der Premier League. Seine Zeit dort könnte nun zu Ende gehen.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan steht womöglich im Sommer vor dem Abschied beim englischen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde es dem 31-Jährigen aufgrund seiner Verdienste freigestellt, sich im Sommer nach anderen Optionen umzusehen. Gündogans Vertrag läuft noch bis 2023, eine Verlängerung sei unwahrscheinlich.

Der Mittelfeldspieler spielt seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Jahr 2016 für Man City und könnte in dieser Saison zum vierten Mal die Meisterschaft gewinnen. Er gehörte zu den ersten Verpflichtungen von Trainer Pep Guardiola. Gündogan lebt auch in einem Wohnkomplex im Stadtzentrum in direkter Nähe zum spanischen Coach. In diesem Jahr stand der gebürtige Gelsenkirchener in 20 von 37 Premier-League-Spielen in der Startelf und zählt auch zu den fünf Vize-Kapitänen. Gündogan wolle aber mehr Einsatzzeit, was ihm der Klub nicht zusichern könne. (dpa)

