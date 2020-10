John Fisher Burns, Pulitzer-Preisträger von der New York Times, hat schon viele Diktatoren befragt in seinem Reporterleben. Aber einer vom Kaliber Bernie Ecclestone war ihm noch nie untergekommen. Zu Beginn des Interviews wurde er gleich mit einer Frage konfrontiert: „Nun, welche Lüge möchten Sie gern hören?“ Der Auslandskorrespondent sagte später, dass er noch keinen so kraftvoll erlebt habe wie den früheren Chef der Formel 1. Einen „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ nannte er ihn schließlich, wohl wissend um dessen Äußerungen über Hitler („Er war fähig, Dinge zu erledigen“) oder die eigene, drastische Weltanschauung: „Demokratie ist Zeitverschwendung.“ Oder war das alles etwa nur Sarkasmus?

Fast fünf Jahrzehnte hinweg hat der Brite, der heute 90 Jahre alt wird, die Formel 1 regiert, sie erst zu dem gemacht, was sie jetzt ist: eine der spektakulärsten und exklusivsten Veranstaltungen im Weltsport. Mit 86 war er im Frühjahr 2017 aus dem Amt gedrängt worden, das war ein später, aber vielleicht auch der frühestmögliche Karriereknick. Heute steht er nur noch für die alte Formel 1, auch seine Geschäftsführung wirkt wie ein aus der Zeit gefallenes Relikt: Eine moderne Rennserie, die aktuell von Chase Carey (Liberty Media) geführt wird, lässt sich nur sehr begrenzt wie ein Gebrauchtwagenhandel betreiben.

Der ehemalige Formel-1-Boss wird heute 90 Jahre alt. Foto: picture alliance

Ecclestone allein auf platte Provokationen zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht. Diese dienten oft als Schutzschild oder gehörten zu seinen geliebten Verwirrspielen. Gern ließ er sich von anderen unterschätzen, um es ihnen dann heimzuzahlen. In vielen Biographien findet sich als Schlüssel zum Werdegang die Episode vom Schulhof, als Schulkind Bernie bei einem Bäcker um die Ecke Sandwiches für alle holte – und diese mit Aufschlag an die Kameraden verkaufte. Stimmt schon, so in etwa funktionierte auch das Prinzip, dass ihn in der Formel 1 zum Milliardär gemacht hatte.

Bernie Ecclestone hatte das Auge für Deals

Vom Manager Jochen Rindts aufgestiegen zum Chef des Brabham-Teams musste er Anfang der Siebziger Jahre bei jedem einzelnen Rennen mit den Veranstaltern und den Fernsehanstalten um einen finanziellen Anteil ringen. Bis er den Konkurrenten klar machte, dass gemeinschaftlich viel einfacher viel mehr herauszuholen wäre. Das legte den Grundstein für seinen eigenen Aufstieg und den der Formel 1.

Der schmale Grat zwischen Leben und Tod, das erkannte er wie kein anderer, taugte besonders gut, um Deals zu machen – die eigentliche sportliche Betätigung des Hobbyrennfahrers, der im Rahmenprogramm des ersten Formel-1-Rennens 1950 in Silverstone mitgefahren war. „Es war, als ob Jesus live im Fernsehen gekreuzigt wurde“, sagte er über den Tod von Ayrton Senna 1994 in Imola. Dass sich wenige aus dem Renngeschäft gegen Ecclestones bisweilen rüde Methoden auflehnten, hat damit zu tun, dass alle von der Geschäftstüchtigkeit profitierten. Ecclestone hatte den richtigen Stallgeruch, um die Herde von Alphatieren zu führen. Er hatte immer das große Bild im Auge, lenkte so die wichtigen Transfers – weshalb Michael Schumacher nach nur einem Rennen im Jordan gleich an Ecclestones Kumpel Flavio Briatore zu Benetton weitergereicht wurde.

Wirtschaftsführer und Politiker ließ er vor seinem eher schlichten, aber doppelstöckigen Bus lange auf Einlass warten, sie mussten zu dem maximal 1,59 Meter kleinen Mann hinaufsteigen, damit war die Ausgangslage der Verhandlung schon klar. Denn alle wollten in den Boom-Jahren um die Jahrtausendwende Teil des globalen Rennzirkus werden. Dann tat er sich mit dem deutschen Medienmogul Leo Kirch zusammen, plötzlich mischten die Banken in der Formel 1 mit.

Bernie Ecclestone: Mit 89 noch einmal Vater geworden

Bernie Ecclestone (r.) mit Niki Lauda. Foto: getty Images

Verkürzt ist das der Anfang einer Geschichte, die zu einer Bestechungsklage vor dem Landgericht München führte. Erstmals musste Ecclestone um seine Existenz fürchten. Im August 2014 wurde die Klage gegen die Zahlung von 100 Millionen Dollar eingestellt. Er empfahl dem deutschen Staat im Gerichtssaal, mit der Summe eine neue Rennstrecke zu bauen. Tatsächlich war der Strafbefehl ein Wendepunkt seiner Formel-1-Laufbahn.

Inzwischen ist er längst anderswo dem Leben zu getan. In Brasilien, woher seine dritte Frau Fabina Flosi stammt, besitzt er eine Ranch. In Gstaad, wohin er in der Corona-Pandemie geflüchtet ist, Hotels und ein Chalet. Dort ist im Juli auch sein Sohn Ace zur Welt gekommen. Mit 89 zum vierten Mal Vater geworden zu sein – die Mutter ist halb so alt wie er –, das ist eine dieser exzentrischen Wendungen, für die Ecclestone berühmt ist.