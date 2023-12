Box-Europameister Kabayel gewinnt Top-Kampf in Riad

Riad Beim „Tag der Abrechnung“ löst der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel gegen Arslanbek Machmudow seine bislang größten Aufgabe.

Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat sich eindrucksvoll für einen künftigen WM-Kampf beworben. Der Bochumer besiegte am Samstag den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen Knockout in der vierten Runde. In dem Top-Duell im saudi-arabischen Riad sorgte der 31-Jährige in der vierten Runde mit einem harten Leberhaken für die Vorentscheidung. Nachdem der Russe zum dritten Mal zu Boden gesackt war, brach der Ringrichter den Kampf ab.

Kabayel: „Ich habe vielleicht die Welt geschockt“

„Ich habe mein Bestes gegeben und den Kampf gewonnen. Ich habe vielleicht die Welt geschockt. Von zehn Jungs hätten neun gesagt, dass ich niemals gewinnen werde“, sagte Kabayel, der damit weiter unbesiegt ist: „Ich sah in seinem Gesicht, dass er nicht da ist und habe den Kampf beendet. Wenn man mir die nächste Gelegenheit gibt, bin ich bereit.“ In der Weltrangliste des Verbands WBC wird Kabayel vom 13. Platz nach oben vorrücken.

Mega-Event für Boxer in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad

Vor dem Aufeinandertreffen hatte Kabayel, aktuell bester deutscher Schwergewichtler, 23 Siege gefeiert, darunter 15 durch Knockout. Vor dem als „Tag der Abrechnung“ bezeichneten Mega-Event in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad war Kabayel mit viel Respekt in den Kampf gegangen. Er bezeichnete Machmudow als „Monster“ und das Duell als größte Aufgabe seiner Karriere.

Im März hatte Kabayel in seiner Heimatstadt zum zweiten Mal den EM-Titel des europäischen Kontinentalverbands EBU gewonnen. Am Samstag stand sein EBU-Gürtel nicht auf dem Spiel.

