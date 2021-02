Bremen gegen Frankfurt: Nach dem Abpfiff wurde es richtig interessant

Bremen. Bremen schlägt Frankfurt in deinem viel diskutierten Spiel 2:1. Im Anschluss setzen beide Trainer ihren verbalen Schlagabtausch fort.

Selbst beim Verlassen des Spielfelds stritten Werder-Trainer Florian Kohfeldt und sein Kollege Adi Hütter noch weiter. Frankfurts Martin Hinteregger und der Bremer Niklas Füllkrug lieferten sich auf dem Weg in die Kabinen sogar ein kleines Handgemenge. In einem hitzigen Duell mit Diskussionen und Auseinandersetzungen auf und neben dem Platz ist die stolze Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt zu Ende gegangen.

Hütter: Bundesligapartie ist kein Konzertbesucht

"Diese Emotionen gehören zum Fußball. Da fallen teilweise Wörter, aber das ist einfach so. Das ist kein Schachspiel oder ein Konzertbesuch in der Oper", sagte Hütter. Nach elf Bundesliga-Spielen ohne Niederlage verlor der Champions-League-Kandidat am Freitagabend mit einem 1:2 (1:0) bei Werder Bremen zum ersten Mal in diesem Jahr.

Alle drei Tore dieses Spiels sorgten dabei für Gesprächsstoff und heizten auch ohne Zuschauer im Stadion die Atmosphäre auf. Das frühe Frankfurter 1:0 durch André Silva hätte in der 9. Minute eigentlich nicht fallen dürfen, da es vor dem 19. Saisontreffer des Portugiesen einen unberechtigten Eckball für die Hessen gab. Sowohl das 1:1 durch Theodor Gebre Selassie (47.) als auch das 2:1 durch Joshua Sargent (62.) riefen danach den Video-Assistenten auf den Plan.

Viel Arbeit für den Video-Assistenten

Beim ersten Treffer korrigierte er eine falsche Abseits-Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns. Das Siegtor überprüfte er zur Sicherheit auch noch einmal. Zudem wurden zwei weitere Bremer Tore wegen Abseitsstellungen nicht gegeben. Die Eintracht hatte sich den Rückschlag nach starkem Beginn selbst zuzuschreiben. Die Bremer dagegen gaben eine überzeugende Antwort auf das 0:4 in Hoffenheim.

"Wenn man 75 Minuten versucht, an der Seitenlinie die Ruhe zu bewahren, dann platzt einem irgendwann der Kragen. Hier ist es immer speziell. Davon habe ich mich anstecken lassen. Ich habe mich über gewisse Dinge geärgert", sagte Hütter später in der Pressekonferenz und spielte darauf an, dass Ersatzspieler und Betreuer von Werder permanent von der Tribüne auf das Spielfeld gerufen hätten.

Kohfeldt. Man muss auch mal mit Anstand verlieren können

"Ich bin ein großer Freund davon, dass man sich nach dem Spiel die Hand gibt und Emotionen Emotionen sein lässt. Die Eintracht spielt eine überragende Saison und muss einfach auch mit Anstand verlieren können", entgegnete wenig später Kohfeldt. Dabei hatte das Spiel so gut begonnen für Frankfurt: Keine zehn Minuten waren gespielt, als Silva zur Führung traf. Der 25 Jahre alte Portugiese hatte zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Bayern München wegen Rückenbeschwerden gefehlt.

Amin Younes spielte einen Eckball, der aber nach Studium der Fernsehbilder unberechtigt zu sein schien, kurz auf Filip Kostic, dessen Flanke Silva per Kopf ins lange Eck verwertete. Die von Werder-Trainer Florian Kohfeldt unmittelbar vor der Partie bei DAZN geforderte «Kampfeslust» zeigte seine Mannschaft erst nach verhaltenen ersten 20 Minuten mehr und mehr. Milot Rashica hatte zwei gute Chancen (26./28.) - und wenig später eine noch bessere, als er von einem Fehler Hasebes profitierte und mit seinem gefühlvollen Schuss an der Latte scheiterte (34.). Als der Ball nach einer knappen halben Stunde erstmals im Frankfurter Tor landete, gab Schiedsrichter Robert Hartmann den Treffer korrekterweise wegen Abseits nicht.

Nach dem Wechsel machten die Bremer offensivfreudig weiter. Nach einem feinen Pass von Rashica überwand Gebre Selassie den Frankfurter Torwart Kevin Trapp - und nach Videobeweis wurde der Treffer anerkannt. Ebenso wie wenig später das Tor Sargents, das ebenfalls überprüft wurde und Bestand hatte. Hütter reagierte in der 65. Minute mit einem Dreier-Wechsel und brachte Jovic, Ajdin Hrustic und Aymen Barkok. Wieder fiel ein Tor für Werder, diesmal jedoch ergab die Überprüfung aus dem Kölner Keller: kein Tor. Die Unsicherheit des Schiedsrichter-Gespanns wirkte sich stark auf das Spiel aus. Das wurde immer hitziger, beinahe jede Entscheidung auch von der Seitenlinie diskutiert - auch nach dem Schlusspfiff noch. (dpa)

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WP-Sport-Newsletter anmelden!