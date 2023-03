BVB-Boss Watzke reagiert auf Bayern-Beben: "Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“

Frankfurt. Der FC Bayern entlässt Trainer Julian Nagelsmann und ersetzt ihn doch durch Thomas Tuchel. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat das kommentiert.

Hans-Joachim Watzke begrüßt den designierten neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel bereits wieder im deutschen Fußball. „Für die Bundesliga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“, sagte Watzke dem SID in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag.

Der 63-Jährige ist auch Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Vor dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Topspiel des Tabellenführers bei Bayern München am 1. April wollte Watzke für den Verein allerdings keinen Kommentar abgeben.

Watzke und Tuchel verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Der damalige BVB-Trainer und der Vereinsboss hatten sich über den Umgang mit dem Bombenanschlag auf die Mannschaft am Abend des Viertelfinalspiels in der Champions League gegen den AS Monaco im April 2017 entzweit. Berühmt ist Watzkes Antwort auf die Frage im Interview mit dieser Redaktion, ob es einen Dissens zwischen ihm und Tuchel gebe: „Das ist so, ja.“

Tuchel saß damals im angegriffenen Bus, Watzke nicht. Der Trainer befürwortete erfolglos, wegen der psychischen Belastung für die Spieler am nächsten Tag nicht zur Neuansetzung anzutreten. Nach dem Pokalsieg im Mai wurde Tuchel ein Jahr vor dem Auslaufen seines Vertrages entlassen.

Thomas Tuchel feiert Bayern-Debüt gegen den BVB

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der FC Bayern seinen Trainer Julian Nagelsmann in Kürze entlassen und Tuchel als Nachfolger präsentieren. Tuchel würde somit in seinem ersten Spiel direkt gegen seinen Ex-Verein antreten.

