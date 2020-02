BVB: Haaland und Brandt fehlen im Mannschaftstraining

Dortmund. Der BVB trainierte am Dienstag vor Publikum. Einer, auf den viele gewartet haben, fehlte: Erling Haaland. Auch andere Spieler setzten aus.

Beim öffentlichen Training von Borussia Dortmund am Dienstag mussten die BVB-Fans auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Auch Thomas Delaney, Thorgan Hazard, Marco Reus, Julian Brandt, Roman Bürki, Marvin Hitz und Eric Oelschlägel arbeiteten nicht mit der Mannschaft.

„Die Spieler, die heute nicht auf dem Platz waren, haben in Abstimmung mit den Reha- und Torwarttrainern allesamt individuell und im Gebäude gearbeitet bzw. hatten Pflege/Behandlung. Nichts Ernstes“, teilte ein Sprecher des BVB nach dem Training mit.

1100 Fans verfolgen Training in Dortmund

Auf dem Programm stand für die BVB-Spieler am Dienstag Pässe, Kopfbälle und Laufwege. Danach absolvierte die Mannschaft ein Trainingsspiel auf engem Raum und ohne Tore.

Über 1100 Fans von Borussia Dortmund schauten bei der rund 45-minütigen Einheit zu. Nach dem Training nahmen sich Emre Can, Axel Witsel und Co. Zeit für Autogramme und Fotos mit den angereisten Fans. Giovanni Reyna ging als letzter vom Platz.

Reus könnte gegen Paris fit sein

Marco Reus fällt seit dem DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen vor drei Wochen wegen eines Muskelfaserrisses aus. Er könnte zum Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 11. März wieder fit sein. Delaney fehlt seit Ende November wegen Problemen am Knie und Fuß. In der vergangenen Woche äußerte sich Trainer Lucien Favre zu einer möglichen Rückkehr ins Mannschaftstraining: „Es ist eine Frage von Tagen, denke ich und hoffe ich“.

Am kommenden Samstag trifft Lucien Favre mit Borussia Dortmund auf den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky).