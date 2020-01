Marbella. Borussia Dortmunds Neuzugang Erling Haaland sagt zu Berichten über eine Ausstiegsklausel, dass er erstmal mit dem BVB einiges vor habe.

BVB-Profi Erling Haaland schweigt zu möglicher Ausstiegsklausel

Borussia Dortmunds Neuzugang Erling Haaland hält sich zu Berichten über eine Ausstiegsklausel ab dem Jahr 2022 in seinem Vertrag bedeckt.In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sich der Norweger nicht zu Details in seinem Kontrakt äußern. "Ich habe gerade beim BVB unterschrieben, und diesen Schritt habe ich mir genau überlegt. Ich habe schon betont, dass ich mit dem BVB einiges erreichen möchte. Deshalb liegt mein Fokus nur hier und nirgendwo anders", sagte der von RB Salzburg gekommene 19 Jährige. Am Tag zuvor hatte er im Trainingslager in Spanien erstmals eine Einheit mit der Mannschaft absolviert. Das fühlte sich offenbar ganz gut an, auch wenn er auf die Frage, ob er es nach der Trainingspause noch schaffe, bis zum Spiel gegen Augsburg fit zu werden, einräumte: „Das hoffe ich doch. Ich fühle mich gesund und bin jetzt wieder im Training. Ich werde alles geben, um dabei zu sein. Natürlich habe ich aber noch Trainingsrückstand."

BVB-Profi Erling Haaland glaubt an Titelchancen

Trotz der eigenen, schwierigen Vorbereitungszeit glaubt Haaland noch an Chancen des BVB auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Er glaube, dass es gerade in der Fußball-Bundesliga eine Reihe von guten Mannschaften gebe. "Aber es ist für uns auch noch alles drin. Ich hoffe auf eine enge Rückrunde", sagte Haaland, an dem etliche Topclubs interessiert gewesen sein sollen. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis zum Jahr 2024.

Erwartungshaltung stört Haaldand nicht

Von den an ihn herangetragenen Erwartungen will sich der junge Fußballprofi Erling Haaland nicht irritieren lassen: „Wenn man zu einem Klub wie dem BVB geht, ist es normal, dass die Erwartungen hoch sind. Was das angeht, mache ich mir keinen Kopf.“ (dpa/jk)