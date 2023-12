Champions League: Hammer für Leipzig, BVB, Bayern zufrieden

Nyon. RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Champions League auf Rekordsieger Madrid. FC Bayern und Borussia Dortmund haben lösbare Aufgaben.

Ein „Hammerlos“ und zwei lösbare Aufgaben: RB Leipzig bekommt es im Achtelfinale der Champions League in Rekordsieger Real Madrid mit einem schier übermächtigen Gegner zu tun, der FC Bayern und Borussia Dortmund haben es besser erwischt. Die Münchner treffen in der ersten K.o.-Runde zwischen dem 13. Februar und dem 13. März auf Lazio Rom, der BVB auf die PSV Eindhoven. Kuriosität am Rande: In allen drei Fällen ist es das zweite Aufeinandertreffen.

Wie sich königliche Nächte anfühlen, wissen die Leipziger seit dem Herbst 2022: Damals trafen sie auf Real bereits in der Gruppenphase, einem 0:2 im Estadio Bernabeu folgte ein 3:2 im Heimspiel. „Es ist mit einer der Top-Favoriten“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder: „Aber wir wollen nicht als Fan hinfahren. Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren.“ Die beiden Duelle vor gut einem Jahr hatte auch Reals Klubikone Emilio Butragueno noch in guter Erinnerung und unkte bei Sky: „Es werden zwei sehr enge Spiele.“

RB Leipzig bekommt „Hammerlos“ Real Madrid

Als Gruppenzweiter spielt Leipzig zunächst zu Hause, im Rückspiel dann in Madrid. Die Bayern und die Dortmunder treten zunächst auswärts an. Titelverteidiger Manchester City trifft zu Beginn der K.o.-Runde auf den Münchner Gruppengegner FC Kopenhagen, Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan mit dem FC Barcelona auf die SSC Neapel. Die weiteren Duelle: Paris St. Germain gegen Real Sociedad San Sebastian, FC Porto gegen FC Arsenal und Inter Mailand gegen Atletico Madrid.

Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile trifft mit Lazio Rom auf den FC Bayern. Foto: Alessandra Tarantino / DPA Images

Auch der FC Bayern hat vor nicht allzu langer Zeit schon mal gegen Lazio gespielt: Vor zwei Jahren standen sich die beiden Mannschaften ebenfalls im Achtelfinale gegenüber, die Münchner gewannen in Rom 4:1, daheim 2:1. Lazio belegte in der Gruppe E Rang zwei hinter Atletico. In der Serie A steht die Mannschaft mit Ciro Immobile (früher Dortmund) und Daichi Kamada (früher Frankfurt) aktuell mit 21 Punkten aus 16 Spielen nur auf Rang elf. „Wir gehen als Favorit in die Spiele, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer.

Dortmund trifft in der Tat auf einen alten Bekannten: Trainer in Eindhoven ist Peter Bosz, 2017 als Nachfolger von Thomas Tuchel für ein paar Monate für die Mannschaft des BVB verantwortlich. Nach sieben Spieltagen hatte die Borussia damals 19 von 21 Punkten gewonnen, war Tabellenführer. Am 10. Dezember aber wurde Bosz entlassen - nach neun Pflichtspielen ohne Sieg und einem denkwürdigen 4:4 gegen Schalke 04.

BVB trifft auf Ex-Trainer Peter Bosz

Getroffen haben sich Eindhoven und Dortmund vor 20 Jahren in der Gruppenphase der Champions League, der BVB gewann auswärts (3:1), spielte zu Hause unentschieden (1:1). Vor der aktuellen PSV-Mannschaft ist der jetzige Dortmunder Trainer freilich gewarnt. „Eindhoven spielt in der Heimat eine perfekte Saison, mit 48 Punkten aus 16 Spielen“, sagte Edin Terzic und ergänzte: „Wir kennen zudem Peter Bosz sehr gut aus seiner Zeit hier.“

An der grundsätzlichen Meinung von Terzic änderte dies allerdings nichts: „Wir haben eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen.“ (sid)

