Die Profis des FC Everton (weiße Trikots) können am Boxing Day nicht spielen.

Premier League Corona-Chaos in England: Dritte Spielabsage am Boxing Day

London. Das Coronavirus hat die Premier League weiter fest im Griff. Nun wurde bereits das dritte Spiel am Boxing Day abgesagt.

Dritte Spielabsage am Boxing Day der Premier League in England: Auch die am 26. Dezember angesetzte Partie zwischen dem FC Burnley und dem FC Everton kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gab die Liga am Freitag bekannt.

Zuvor waren bereits die Spiele zwischen dem FC Liverpool und Leeds United sowie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford abgesagt worden.

Everton stehen nur neun Profis zur Verfügung

Everton hatte die Verlegung der Partie in Burnley beantragt, da Teammanager Rafael Benitez wegen Verletzungen und Coronafällen nur neun Feldspieler zur Verfügung stünden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

In den vergangenen zwei Wochen sind damit bereits 13 Spiele in der Premier League abgesagt worden. Großbritannien leidet unter der Omikron-Variante des Virus, alleine am 23. Dezember kamen mehr als 120.000 Erkrankte hinzu.

Unterdessen wächst bei den Teammanagern die Kritik an der Liga. Tottenhams Antonio Conte sagte am Freitag, das virtuelle Krisentreffen am Tag zuvor, sei Zeitverschwendung gewesen. „Die Entscheidung“ über den Spielplan sei bereits vor den Gesprächen gefallen.

Jürgen Klopp ätzt wegen Spielen an den Feiertagen

Am Montag hatte die Liga beschlossen, an den Terminen über die Feiertage mit dem traditionellen Boxing Day (26. Dezember) festzuhalten. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hatte seinem Ärger bereits am Mittwoch Luft verschafft.

„Ich bin absolut der Meinung, dass ein Spiel reichen würde, aber was ich sage, ist ja nicht wichtig“, meinte er sarkastisch über das Halbfinale im Ligapokal gegen den FC Arsenal, das in den ersten beiden Januarwochen in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden soll.

Auch Dean Smith von Norwich City kritisierte die Ansetzungen. Sein Team muss am Sonntag gegen den FC Arsenal und zwei Tage später bei Cristal Palace antreten. Es sei „Wahnsinn“, sagte Smith, „dass wir zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden bestreiten müssen“. Das stelle auch den Wettbewerb infrage. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport