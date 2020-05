Corona: Gladbach spendet der Stadt Schutzkittel

Mönchengladbach. Der Bundesligist hat mit einem Unternehmen 40.000 Schutzanzüge bereitgestellt. Die Aktion wurde durch den Verkauf des Sondertrikots möglich.

Kittel gegen Corona: Borussia Mönchengladbach packt in der Krisenzeit fleißig mit an. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Textilfirma spendiert der Fußball-Bundesligist Pflegekräften und Feurwehrleuten der Stadt insgesamt 40.000 Schutzanzüge."Wir freuen uns sehr, dass wir damit einen kleinen Beitrag für den Kampf gegen das Coronavirus in unserer Stadt leisten können", wird Gladbachs Geschäftsführer Stephan schippers in einer Pressemitteilung zitiert.

Möglich gemach haben es die Fans. Am 1. Mai startete Gladbach den Verkauf des mintgrünen Sondertrikots "Unzähmbar seit 1900". 10 Euro pro verkauftem Trikot sollten einem guten Zweck zugutekommen.

Spende für Feuerwehr und Krankenhäuser

Der ist nun gefunden. 20.000 Schutzkittel finanzierte Gladbach, 20.000 das Textilunternehmen van Laack. Die Schutzkleidung soll in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder bei der Feuerwehr eingesetzt werden.

Anfang Mai hatte die Borussia-Stiftung bereits 17.000 Euro an örtliche Hilfsreinrichtung überreicht. Auch die Bundesliga-Stars zeigen gesellschaftliches Engagement in der Krise: Florian Neuhaus spendierte eine Viertelmillion Euro an seine Heimatstadt Kaufering, damit in der Corona-Krise keine Läden schließen müssen. Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter half mit seiner Stiftung in Freiburg bei der Kita-Betreuung von Kindern. (lo)