Corona: Keine Reise der Hockey-Männer nach Indien

Hamburg. Die deutschen Hockey-Männer können ihre für den 12. und 13. März geplanten Pro-League-Spiele im indischen Bhubaneswar nicht austragen.

Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mitteilte, haben mehrere Corona-Fälle im Team von Bundestrainer André Henning die Abreise auf den Subkontinent verhindert.

Leider sei es "trotz großer Anstrengungen nicht gelungen, eine Mannschaft für die Spiele gegen Indien zusammenzustellen", sagte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz. Nachholtermine stehen bislang nicht fest.

Die ebenfalls für den 12. und 13. März terminierten Spiele der deutschen Frauen sollen wie geplant in Indien ausgetragen werden. Die Männer spielen nun am 26. und 27. März in Mönchengladbach gegen Spanien.

