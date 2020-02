Am Donnerstag wird das San Siro schweigen. Die Ränge im imposanten Mailänder Fußballtempel, in dem sonst knapp 80.000 Tifosi singen und springen, bleiben im Sechzehntelfinale der Europa League zwischen Inter und dem bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad (21 Uhr/DAZN) leer. Am Wochenende werden in der italienischen Liga weitere Partien ohne Fans folgen. Das ist keine Bestrafung eines Verbandes. Im Gegenteil: Es ist ein Entgegenkommen.

In den vergangenen Tagen hat sich das Coronavirus in Norditalien rasant verbreitet – so sehr wie nirgendwo sonst in Europa. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora genehmigte daher Partien in der Serie A ohne Zuschauer-Beteiligung. Liga-Chef Paolo Dal Pino hatte ihn darum gebeten. Spiele zu verlegen, ist nicht gewünscht. Im Juni beginnt die Europameisterschaft, und der Zeitplan bis dahin ist eng getaktet.

Das frühere Schalker Talent spielt seit Januar für Bergamo

Seit Januar spielt Lennart Czyborra für Atalanta Bergamo. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger hatte in der Nacht zu Sonntag überraschend von der Absage der Partie gegen Sassuolo Calcio erfahren. „Der Trainingsbetrieb geht hier ganz normal weiter“, sagt Czyborra, der in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet worden ist, im Gespräch mit dieser Redaktion.

Auf der Straße sehe man öfter Leute mit Mundschutz, sonst ändere sich jedoch nicht viel im Alltag. „Wir haben außerdem von unserem Teammanager ein paar allgemeine Informationen erhalten. Zum Beispiel, dass wir oft unsere Hände desinfizieren oder Menschenmengen meiden sollten“, sagt Czyborra.

In Deutschland gibt es bisher keine Ausfälle

In Deutschland sind Spielausfälle bislang kein Thema. Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer hält das für richtig. „Aktuell wäre dieses Mittel bei uns wohl übertrieben, da die Fälle in Deutschland bekannt und unter Kontrolle sind“, erklärte Meyer dem DFB-Internetportal. Sehr wohl hat das Coronavirus aber Auswirkungen auf die Bundesliga: Schalke 04 wird seine sommerliche Marketing-Reise nach China, von wo aus sich die Krankheit ausgebreitet hatte, wohl absagen müssen. „Es ist klar, dass China im Moment nicht geht. Wir haben mit unseren Kollegen drüben darüber gesprochen. Die haben gesagt, dass es schön gewesen wäre, wenn wir gekommen wären“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider auf Nachfrage dieser Redaktion.

Ob und unter welchen Voraussetzungen die Serie-A-Spiele am Wochenende ausgetragen werden können, ist noch offen. Der AC Mailand hat bereits mit der Rückerstattung der Eintrittskarten für das Spiel am Sonntag gegen Genua begonnen. Auch dann bleibt es still in San Siro.