Die Olympia-Nachrichtenlage am Montagmorgen wuchs beinahe im Minutentakt. Nach der internationalen Verschärfung der Corona-Krise positionierten sich Immer mehr Athleten deutlich gegen Olympischen Spiele in Tokio im Juli. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Dafür hat das Land NRW eine Entscheidung getroffen. Athleten, die sich in Nordrhein-Westfalen auf Olympia vorbereiten, erhalten keine Sondergenehmigung für die Benutzung von Sportstätten. Sie müssen weiterhin zu Hause trainieren.

In der vergangenen Woche hatte der Landessportbund NRW einen Antrag gestellt, um Kaderathleten das spezifische Training in der Krise zu ermöglichen. Denn Turnhallen, Schwimmbäder und Sportplätze sind zurzeit landesweit geschlossen. In einigen Bundesländern, darunter Berlin und Hamburg wurde solchen Anträgen bereits stattgegeben. Der Antrag des LSB hatte derweil keinen Erfolg. Der Grund: Am Wochenende wurde unter anderem beschlossen, dass der Kontakt zwischen mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit untersagt ist.

"Zurzeit keine Ausnahme"

Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte auf Nachfrage dieser Redaktion: "Vor dem Hintergrund der allgemeinen Maßnahmen zur Einschränkung sozialer Kontakte in allen Lebensbereichen wird von einer Ausnahme für Kadersportlerinnen und –sportler zurzeit abgesehen. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees zu den Spielen in Tokio wird abgewartet."

Das IOC will in den nächsten vier Wochen entscheiden, ob Japan die Olympischen Spiele wie geplan austragen kann. Der Deutsche Olympische Sportbund etwa plädiert für eine Verschiebung um ein Jahr.

Michael Scharf, Direktor Leistungssport beim LSB NRW, kann die Entscheidung nachvollziehen. Der LSB habe versucht, die Tür für die Athleten zu öffnen. Allerdings hätten sich die Umstände nun rasch geändert: "Die aktuelle Situation erlaubt es nicht zu trainieren -- aber auch nicht, Olympische Spiele auszutragen." Er gibt zu bedenken, dass die Athleten endlich Gewissheit brauchen. "Der richtige Schritt wäre jetzt, dass sich das IOC klar zu Olympia positioniert." Scharfs Hoffnungen auf Olympische Spiele seien mittlerweile äußerst gering. Er lobt das Vorgehen des DOSB, eine Umfrage unter den Athleten durchzuführen: "Das ist der richtige Schritt."