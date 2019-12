Werner von Moltke Darts-Manager: "Olympia für mich Verbrechen am Athleten"

London. Der deutsche Darts-Manager Werner von Moltke hat die olympische Bewegung heftig kritisiert und sieht mögliche Bemühungen seiner Sportart zur Aufnahme bei den Olympischen Spielen kritisch.

"Ich glaube, dass es nicht passen würde. Wir brauchen es nicht, es ist nicht notwendig", sagte der Geschäftsführer der PDC Europe der Deutschen Presse-Agentur in London. Weitere große Sportarten und Ligen wie Fußball, die Formel 1, der Motorsport allgemein oder die Basketball-Liga NBA funktionierten auch ohne Olympia prächtig, fügte der 49-Jährige an.

Von Moltke erkennt in der Darts-Tour und den Olympischen Spielen komplett gegensätzliche Bewegungen. "Olympia sehe ich als Verbrechen am Athleten, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Da kämpfen 10 000 Athleten, verdient werden 10 Milliarden und beim Athleten landet nichts, nada. Es ist die größte Ungerechtigkeit des Lebens", monierte von Moltke. Olympia bringe seiner Ansicht nach keine Sportart nach vorne. "Die Kernsportarten haben sich alle komplett nach hinten entwickelt", sagte der Manager mit Blick auf die Leichtathletik und Schwimmen.