Spektakel in London Darts-WM: Ex-Champion Lewis klar gegen Heta raus

London Ex-Weltmeister Adrian Lewis ist bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Der 37 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „Jackpot“ verlor sein Zweitrundenmatch gegen den Australier Damon Heta klar mit 0:3.

Lewis, der 2011 und 2012 beim wichtigsten Turnier der Welt den Titel gewann, ist damit zum dritten Mal in Serie in der zweiten Runde ausgeschieden. Für den Australier Heta sind in der dritten Runde Joe Cullen, Ricky Evans und Fallon Sherrock (alle England) mögliche Gegner. Die dritte Runde findet erst nach Weihnachten statt.