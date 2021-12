Es hat nicht gereicht. Florian Hempel ist bei der Darts-WM in der dritten Runde ausgeschieden.

Darts-WM Darts-WM: Florian Hempel verpasst Einzug in das Achtelfinale

London. Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London einen weiteren Überraschungscoup verpasst. 1:4-Niederlage gegen Raymond Smith.

Der deutsche Darts-Profi Florian Hempel ist bei der Weltmeisterschaft in London in der dritten Runde ausgeschieden. Knapp eine Woche nach seinem Überraschungssieg gegen den Belgier Dimitri van den Bergh verlor der 31 Jahre alte Kölner am Montag mit 1:4 gegen Raymond Smith aus Australien. Damit bleibt Gabriel Clemens der bisher einzige Deutsche, der bei der WM die Runde der letzten 16 erreicht hat. Im Achtelfinale (ab 29. Dezember) bekommt es Smith mit dem Sieger der Partie zwischen Steve Lennon (Irland) und Mervyn King aus England zu tun.

Mit der Niederlage verpasste es der Deutsche auch, die sogenannte Tour-Card von Landsmann Max Hopp abzusichern. Dieser könnte nun noch auf dem dafür nötigen 64. Platz von Smith verdrängt werden, falls dieser auch sein Achtelfinale gewinnt. Die Tour-Card berechtigt Spieler dazu, an wichtigen Turnieren des Weltverbandes PDC teilzunehmen. (dpa)

