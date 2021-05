Das schöne Spiel gegen die harte Arbeit

Berlin. Am Freitag kommt es zum entscheidenden Duell zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg. Es geht um den Meistertitel in der DEL

Der Charakter ist in diesen Tagen einer der Punkte, die in Berlin und in Wolfsburg oft benannt werden, wenn es um die Eishockey-Mannschaften aus beiden Städten geht. Das drückt den Stolz aus, mit dem Trainer und Spieler der Eisbären sowie der Grizzlys über ihr Team reden. Weil sie so viele Dinge erlebt haben in dieser Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), so vieles ertragen, woran andere zerbrochen sind. Genau deshalb stehen beide Kontrahenten im Finale – und dort nun in der allerletzten möglichen Partie dieser Spielzeit. Am Charakter, an der Aufrichtigkeit und der Willensstärke, lässt sich kaum ein Unterschied festmachen zwischen den Eisbären und den Grizzlys.

Doch es muss einen Kontrast geben, wenn die Berliner und die Niedersachsen am Freitagabend in der Hauptstadt um die 100. deutsche Meisterschaft spielen (19.30 Uhr, Magenta Sport). Die zweite Partie der „Best of three“-Serie, die die Eisbären 4:1 gewannen und damit nach dem 2:3 n.V. zum Auftakt das dritte Duell erzwangen, deutete an, welcher Unterschied am Ende den Ausschlag geben könnte. Es sind zwei Ansätze, die sich in diesem Finale begegnen, die ihre Berechtigung haben und den Erfolg zeitigen. Es ist die Kunst des schönen Spiels auf der einen Seite, die harte Arbeit auf der anderen.

Grizzlys zeigen Charakter

Mit Letzterer trotzten sich die Grizzlys durch die Saison. Sie waren nah daran, das Play-off zu verpassen, legten aber ihre Lethargie ab, orientierten sich neu, zeigten, was für ein Charakter ihn ihnen steckt, was für ein Eifer, was für eine Beharrlichkeit. „Wir müssen unser Hockey spielen, gut mit der Scheibe sein und defensiv solide spielen“, sagt Trainer Pat Cortina. Um eine konzentrierte Abwehr geht es ihm vor allem, um bedingungslosen Einsatz vor dem eigenen Tor, auf dem alles andere aufbaut. Daran sind im Viertelfinale Bremerhaven und Mannheim verzweifelt. In Spiel eins auch die Berliner.

Deren Vorzug ist die Offensive, das Schöne. „Wir wurden dafür belohnt, dass wir kreativ gespielt haben“, so Stürmer Marcel Noebels nach dem Auftritt in der zweiten Finalpartie. Attraktivität ist ein Anspruch, den die Eisbären an ihre Darbietungen stellen. Genau die richtigen Profis dafür finden sich im Kader, einfallsreiche Akteure, die etliche Angriffsvarianten auf Lager haben, die locker und beschwingt über das Eis schweben.

Doch das ist nur eine Facette der Eisbären, sie können auch das, was die Grizzlys auszeichnet: Rackern bis zum Umfallen. „Es schon ein Aufwand, den wir betreiben. Wir sehen auf dem Eis, dass viel Spaß und Kreativität drin sind. Wir wissen aber auch, wann es Zeit ist, hart zu arbeiten“, sagt Kapitän Frank Hördler. Mit einer ungeheuren Laufbereitschaft setzten sie die Wolfsburger unter Druck, verfolgten sie in jede Ecke der Eisfläche, ließen ihnen keine Luft zum Atmen. Die Offensivkünstler scheuen sich nicht davor, sich die Hände schmutzig zu machen, sondern wissen, dass dies ein essenzieller Teil ihres Systems ist. „Wir haben den Berlin-Stil gespielt“, so Trainer Serge Aubin.

Den Eisbären war es nicht immer gegeben in diesem Play-off, ihr volles Potenzial abzurufen. Unter Druck funktionierte das meist am besten. Im Viertelfinale gegen Iserlohn, im Halbfinale gegen Ingolstadt und nun auch im Finale wurde jeweils das erste Spiel verloren.

Eisbären mit stürmischem Eishockey

„Die Energie geht durch die Decke“, sagt Angreifer Pierre-Cédric Labrie, der wie seine Kollegen davon getragen wird, dass sich dem stürmischen Eishockey der Berliner kein Gegner entziehen kann, wenn es mit letzter Konsequenz, dargeboten wird. Das ist die Gewissheit, mit der die Eisbären heute darum kämpfen, mit dem achten Titel wieder alleiniger Rekordchampion der DEL zu werden und die Wolfsburger Meisterschaftspremiere zu verhindern. Der Charakter spielt dann nur noch eine Nebenrolle.

