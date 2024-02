Darja Varfolomeev auf dem Weg zum Titel bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik 2023 in Valencia.

Olympische Sommerspiele Das sind die deutschen Stars für Olympia in Paris

Paris/Essen. Einige Olympia-Teilnehmer stehen bereits fest, in vielen Sportarten müssen sich Sportler und Sportlerinnen noch qualifizieren. Ein Überblick.

Im Sommer ist es wieder so weit. Am 26. Juli werden in Paris die Olympischen Spiele 2024 eröffnet. Bis zum 11. August kämpfen Athleten aus aller Welt wieder um Medaillen und Rekorde. Im Olympischen Dorf und auf den Wettkampfstätten sind auch zahlreiche deutsche Athletinnen und Athleten da, ausgesprochene Exoten und große Stars. Diese Sportlerinnen und Sportler haben sich bislang schon qualifiziert oder können sich noch qualifizieren

Dennis Schröder (2.vl) hebt den Pokal bei der Siegerehrung hoch und das ganze Team nach dem Gewinn der WM begeistert zu. Foto: Matthias Stickel / dpa

Basketball

Die Männer sind amtierender Weltmeister - und so zählt das Team, das wohl wieder auf die NBA-Profis um Mannschaftskapitän Dennis Schröder zählen darf, zumindest zum erweiterten Favoritenkreis

Den Frauen steht die Qualifikation zum Basketballwettbewerb in Paris noch bevor. Und es wird eine schwere Aufgabe. Auf einem Qualifikationsturnier in Brasilien vom 8. bis 11. Februar treffen sie innerhalb von vier Tagen auf die Gastgeberinnen, Australien und Serbien. Platz Eins, Zwei und Drei berechtigen zur Teilnahme am Olympischen Turnier.

Basketball 3x3

Frauen und Männer nehmen an 16er-Qualifikationsturnieren im April/Mai teil. Platz drei oder besser berechtigt jeweils zur Fahrt nach Paris.

Beachvolleyball

Für die olympischen Beachvolleyball-Turniere können sich bis zu zwei Teams pro Nation und Geschlecht qualifizieren. Bei Männern und Frauen entscheidet eine Rangliste des Weltverbandes über die Teilnahme. Auf diesem Weg werden aufgrund der Turnierresultate bis Juni 2024 17 von insgesamt 24 Plätzen für Paris vergeben.

Die Aussichten der deutschen Männer? Das Duo Ehlers/Wickler belegt zurzeit Platz Fünf. Bei den Frauen liegen die WM-Dritten von 2022, Müller/Tillmann, aktuell aussichtsreich im Rennen. Chancen auf einen Quotenplatz haben auch die beiden Nationalteams Ludwig/Lippmann und Borger/Ittlinger.

Handball

Die Männer haben das Halbfinale bei der Handball-EM in Deutschland erreicht und hätte sich qualifizieren können, wenn sie die EM gewonnen hätten. Platz vier reicht dafür nicht. Eine zweite Chance bleibt dem Team noch bei einem Qualifikationsturnier vom 14. bis 17. März. Nach Paris reist das Team wenn es dort Platz Eins oder Zwei erreicht.

Die Handballerinnen haben vom 11. bis 14. April in Neu-Ulm drei Heimspiele im Rahmen eines Olympia-Qualifikationsturniers. Gegnerinnen der WM-Sechsten Deutschland sind die WM-Siebten Montenegro, die WM-Elften. Slowenien sowie Paraguay. Auch muss mindestens Platz zwei her, damit die Qualifikation gelingen kann.

Hockey

Die Herren haben am 21. Januar im Endspiel gegen Großbritannien das olympische Hockey-Qualifikationsturnier im Oman gewonnen und sich damit für Paris qualifiziert. Gereicht hätte hier sogar die Finalteilnahme. In Paris warten schwere Gegner: Europameister Niederlande und EM-Finalist Großbritannien die schwersten Brocken, dazu kommen Frankreich, Spanien und Südafrika.

Auch die Damen haben den ihr Qualifikationsturnier auf Platz 1 abgeschlossen und werden in Paris an den Start gehen. Dabei treffen die Damen in der Sechsergruppe auf Olympiasieger und Weltmeister Niederlande sowie Gastgeber Frankreich, Belgien, Japan und China. Die besten vier Teams je Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Fußball

Die deutschen Frauen haben nach dem Aus bei der WM 2023 mit der neuen Sportdirektorin Nia Künzer und ihrem Übergangstrainer Horst Hrubesch noch die Chance, sich über beim Final-Turnier der Rahmen der Nations League 2024 in Frankreich (23. bis 28. Februar) zu qualifizieren. Dazu muss die Mannschaft entweder ihr Halbfinale gegen Frankreich am 23. Februar in Lyon oder das Spiel um den dritten Platz gegen den Verlierer aus dem anderen Halbfinale zwischen Weltmeister Spanien und den Niederlanden gewinnen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft der Männer hat Olympia mit dem Aus in der Vorrunde der EM 2023 verpasst.

Leichtathletik

Bei den Leichtathleten wären theoretisch 133 Plätze für Paris zu vergeben. Tatsächlich lag die Zahl deutscher Teilnehmerinnen bei den vergangenen Spielen zwischen 70 und 80 AthletInnen. Wer es nach Paris schafft, die Olympianormen schafft, die Konkurrenz aussticht, entscheidet sich erst kurz vor den Spielen zwischen Frühjahr und Frühsommer.

Tennis

Für die Tennisprofis, die zu Olympia nach Paris wollen, wird der 10. Juni der wichtigste Tag werden. Der Stand der Weltranglisten an diesem Tag ist entscheidend. Die vier besten Spieler bzw. Spielerinnen jeder Nation dürfen bei den Olympischen Spielen beim Einzel starten. Das Teilnehmerfeld ist noch größer, weil es zusätzlich noch Quotenplätze gibt für Gewinner der Afrika-Meisterschaften beispielsweise. Eigentlich ist auch die Teilnahme am Davis-Cup, beziehungsweise Billie-Jean-King-Cup erforderlich, aber es gibt auch Ausnahmen. Olympiasieger beispielsweise haben automatisches Startrecht.

Bei den Doppelwettbewerben gelten ähnliche Regeln, pro Land sind hier allerdings zwei Teams startberechtigt, zudem ein Mixed-Team.

Jedes Nationale Olympische Komitee kann bis insgesamt bis zu 12 Athleten nominieren, sechs pro Geschlecht, die ihr Land in den verschiedenen Wettbewerben vertreten können.

Volleyball

Georg Grozer und Anton Brehme stemmen sich beim Qualifikationsturnier in Rio beim Block ihrem tschechischen Gegenspieler entgegen Foto: Buda Mendes / Getty Images

Die deutschen Männer ihren Vorzeigespieler Georg Grozer haben im Oktober 2023 ebenso überraschend wie sensationell das Qualifikationsturnier der Volleyballer in Brasilien gewonnen und sind für Paris qualifiziert.

Die Frauen haben die direkte Qualifikation verpasst. Die Volleyballerinnen müssen jetzt in den bis Juni 2024 verbleibenden zwölf Spielen in der Nations League punkten, um über die Weltrangliste (aktuell sind die Damen auf Platz 12) noch einen der verbleibenden Plätze im Olympischen Turnier zu erreichen. Dazu ist Platz 9 notwendig.

Segeln

Wie bei anderen Sportarten gilt: Es ist kompliziert. Die deutsche Segelnationalmannschaft hat ein dreistufiges System. Die Deutschen müssen sich in den Bootsklassen nationale Startplätze sichern. Die Segler müssen die Olympianormen des Verbandes schaffen - und sich dann gegen ihre Konkurrenten durchsetzen, um bei den Wettfahrten vor Marseille starten zu dürfen.

Bei den vielen Klassen sieht bereits ganz gut aus. Plätze bei Ilca 6, Ilca 7, 470er-Mixed, Nacra 17, iQFoil Windsurfen Männer sowie den Kite-Wettbewerben der Frauen und der Männer sind bereits gesichert. Drei Klassen fehlen noch: 49er, 49erFX und im iQFoil-Windsurfen der Frauen. Welche Sportler Plätze in Pinnen, Schoten und Bäumen besetzten dürfen, klärt sich ab Ende Januar bei verschiedenen hochkarätigen Wettbewerben.

Rhythmische Sportgymnastik

Bei der rhythmischen Sportgymnastik richten sich wohl alle Augen auf Darja Varfolomeev. Immerhin ist die 17-Jährige im vergangenen Jahr gleich fünffache Weltmeisterin geworden. Allerdings in Abwesenheit der russischen Sportlerinnen. Deshalb geht die junge Frau auch nicht automatisch als Favoritin an den Start. Auch in Paris mit dabei: Margarita Kosolov. Die 19-Jährige holte bei der WM immerhin zwei Silbermedaillen.

In diesen Sportarten hat Deutschland Startplätze ergattert, für die sich Athleten noch qualifizieren müssen

Bei einer Reihe von Sportarten ist schon klar, dass Deutschland SportlerInnen zu den Olympischen Spielen schicken darf. Wer aber um die Medaillen kämpft, wird noch in Meisterschaften und Qualifikationswettbewerben entschieden. Olympia-Norm oder EM-Titel sind also Baustein auf dem Weg Richtung Wettkampfform für die Olympischen Spiele und Eintrittskarte zugleich.

Kanu

Moderner Fünfkampf

Radsport

Reiten

Rudern

Schießen

Schwimmen

Skateboard

Sportklettern

Surfen

Taekwondo

Tischtennis

Triathlon

Turnen

Trampolin

Hier müssen deutsche Athleten und Athletinnen noch um Startplätze bangen

Badminton

Boxen

Fechten

Gewichtheben

Golf

Judo

Nicht in Paris dabei

Die Qualifikation verpasst haben aus deutscher Sicht Sportler folgender Mannschafts- und Einzelsportarten

Break

Rugby

Wasserball

