Paukenschlag am Seilersee: Der Topscorer der Iserlohn Roosters wechselt zu einem DEL-Konkurrenten. Das sagt der Manager der Sauerländer dazu.

Iserlohn Roosters trennen sich von Top-Scorer Findlay

Paukenschlag am Seilersee: Die Iserlohn Roosters und Stürmer Brett Findlay gehen ab sofort getrennte Wege. Das erklärte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag. „Fakt ist, dass sich für ihn eine andere Option aufgetan hat“, sagte Christian Hommel, Manager der Sauerländer. „Auch für uns ergibt sich so eine Möglichkeit. Das kann für beide Seiten sportlich sowie wirtschaftlich einen positiven Nebeneffekt haben“, erläutert Hommel weiter.

Heißt im Klartext: Die Roosters sehen nun die Möglichkeit, zur Hälfte der DEL-Hauptrunde personell in der Offensive nachzulegen, um der schwächelnden Mannschaft neue Impulse zu geben. Eishockey Roosters: Marko Friedrich im Podcast über „die wilde Zeit“ Findlay hat sich bereits am Morgen von der Mannschaft verabschiedet und seinen Platz in der Kabine am Seilersee geräumt. „Brett ist nicht der allein Verantwortliche für unsere momentane sportliche Situation. Auch ist die Entscheidung, seinen Vertrag aufzulösen nicht gleichbedeutend damit, ihn zum Sündenbock zu machen und alle anderen Spieler von einer Mitverantwortung freizusprechen“, so Hommel. Eishockey Roosters finden keinen Weg aus ihrem Dilemma Der Kanadier Findlay war im Sommer aus Bozen (Südtirol) zum IEC gewechselt hatte in 23 Spielen vier Tore für Iserlohn geschossen sowie zehn Treffer aufgelegt. Nach WP-Informationen wird sich der 27-Jährige dem DEL-Konkurrenten ERC Ingolstadt anschließen.