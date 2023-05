Der ehemaliger Schalker Marco van Hoogdalem ist vom Klassenerhalt überzeugt

Gelsenkirchen. Marco van Hoogdalem setzt auf einen S04-Sieg in Mainz. Vom Klassenerhalt der Königsblauen ist der ehemalige SchalkeProfi überzeugt.

Marco van Hoogdalem absolvierte 193 Pflichtspiele für den FC Schalke 04. 2001 und 2002 gewann der Niederländer mit den Königsblauen den DFB-Pokal. Heute betreibt er in Voerendaal, nicht weit von der deutschen Grenze, auf einem riesigen ein Restaurant und vermietet Ferienwohnungen.

Seine PSC-Erkrankung (primär sklerosierende Cholangitis, eine chronische Erkrankung der Galle) hat der Ex-Schalker derzeit gut im Griff. Sorgen macht er sich aber um seinen S04. „Mir geht es gesundheitlich derzeit ganz gut. Aber wegen Schalke blutet mein Herz blutet ein bisschen“, erklärte van Hoogdalem vor dem Spiel des S04 beim 1. FSV Mainz 05 gegenüber RevierSport.

Marco van Hoogdalem: Eruption der Gefühle nach Schalker Sieg gegen Bremen

Bereits beim Abstieg vor zwei Jahren hat der 50-Jährige, der am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen den SV Werder Bremen wegen des Ehemaligentreffens in der Arena war, gelitten wie ein Hund. Aber die Eruption der Gefühle nach dem erlösenden Tor durch Dominick Drexler hat auch bei ihm neue Kräfte frei gesetzt: „Das ist einmalig, das passiert so nur auf Schalke. Ich war ja als Spieler in vielen Stadien und jetzt auch als Zuschauer. Aber so eine Atmosphäre gibt es nirgendwo. Das 2:1 war wie eine Erlösung“, sagte er. „Die Fans geben alles, damit das Wunder noch gelingt. Und das war früher schon so. Wenn wir in der Arena auf den Rasen gekommen sind und die Fans gehört haben, dann setzt das unglaubliche Energie frei.“

Van Hoogdalem sieht eine Chance auf einen Nichtabstiegsplatz

Durch den Freitagabendtermin hätten die Knappen beim Spiel in Mainz mit dem Rückenwind aus dem Bremen-Spiel nun gute Chancen: „Ich hoffe und glaube daran, dass die Mannschaft mit diesem Boost im Rücken in das Spiel gegen Mainz geht und auch auswärts endlich mal wieder gewinnt. Es wäre wichtig für den Kopf und die Tabelle, so kurz vor dem Ende der Saison endlich auch mal auf einen Nichtabstiegsplatz zu rücken und die anderen Mannschaften unter Druck zu setzen“, meinte der ehemalige Abwehrspieler.

Ex-Profi nimmt den Fan-Bus nach Gelsenkirchen

Van Hoogdalem schwärmte auch einige Tage nach dem Treffen der Ex-Spieler noch von dem Zusammentreffen. „Es waren viele Leute von früher da. Rene Eijkelkamp zum Beispiel oder Sven Kmetsch habe ich lange nicht mehr gesehen.“ Anders als andere ehemalige Spieler fährt van Hoogdalem aber, sofern es der Beruf zulässt, regelmäßig von Limburg nach Gelsenkirchen. Auch schon mal im Fanbus.

Am 27.Juni ist er schon wieder dort. Dann unterstützt er zusammen mit Dietmar Schacht eine Charity-Aktion in der Glückaufkampfbahn. „Bei der königsblauen Nacht der blauen Leute geht es darum, Geld für soziale Projekte zu sammeln. Da mache ich gerne mit und mische mich unter die Fans“, versprach er. „Möglichst natürlich als Erstligist. Aber nach dem vergangenen Samstag bin ich vom Klassenerhalt überzeugt. Wir können und werden das schaffen.“

Die königsblaue Nacht findet nach der Mitgliederversammlung des S04 statt.

