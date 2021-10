Der Pokalschreck: Als Schalke in "Ultra Beauty" auflief

Essen. Nicht nur in der Politik ist die Wahl der passenden Farbkombination schwierig. Auch im Fußball kann man daneben greifen. Eine Kolumne.

Schwarz-Grün-Gelb oder Rot-Grün-Gelb, aber doch kein Rot-Grün-Rot. In Deutschland wird nun möglicherweise bis Weihnachten darüber spekuliert, aus welcher Farbkombination die neue Regierungskoalition besteht. Die richtige Farbwahl ist ein strittiges Thema, das auch in der Welt des Fußballsports Schneisen der Verwüstung hinterlassen hat.

HSV in Pink - psychologische Kriegsführung?

2011 etwa, als Schalke im DFB-Pokalfinale gegen Duisburg in brombeerfarbenen Trikots auflief. Liebevoll hatte Adidas die Farbe „Ultra Beauty“ genannt. Für die Ultras aus Gelsenkirchen aber war Pink statt Königsblau eine Zumutung. Dass Schalke den Pokal holte, verhinderte wohl Schlimmeres.

Andere vermuten psychologische Kriegsführung. Kann die Wahl der Fußballkluft tatsächlich Schockmomente beim Gegner auszulösen und Spiele entscheiden? Wissenschaftlich müsste das überprüft werden. Der Hamburger SV jedenfalls lief 1977 im Finale des Europapokals der Pokalsieger in rosafarbenen Trikots mit riesigen, flügelförmigen weißen Kragen auf. Großes Gelächter. Aber der HSV siegte.

Bochum setzte mit Regenbogen-Trikots Akzente

Das scheint nicht immer zu klappen. Der VfL Bochum setzte in der Saison 2009/2010 neben einer Reihe weiterer Kombinationen auch auf die möglicherweise hypnotisierende Wirkung eines pinkfarbenen Trikots: Bochum stieg als Letzter ab. Zuvor aber, in den 90er-Jahren, hatten die Bochumer mit ihren regenbogenfarbenen Trikots sehr wohl für stilprägende Auftritte gesorgt. In diesen Farben ging es damals um Punkte für den Pott. LGBT, Vielfalt und sexuelle Identität waren Dinge, die in der Fußballwelt noch nicht vorkamen.

Unglückliche Farbkombinationen aber können im Fußball so richtig nach hinten losgehen. Vom ehemaligen BVB-Spieler Thomas Delaney ist bekannt, dass er rot-grün-farbenblind ist. Blau und Gelb etwa kann er noch klar unterscheiden, anderen Farben kaum. Den Kauf von Überziehleibchen für das Training macht das nicht leichter.

Mindestens ein farbenblinder Spieler im Team

Der Englische Fußballverband hat, kein Scherz, im Auftrag der Uefa einen Leitfaden für Farbsehschwäche erarbeitet. Demnach gibt es statistisch gesehen in jeder Herrenmannschaft mindestens einen farbenblinden Spieler, der den Ball zum Gegner passen oder Mitspieler mit dem Schiedsrichter verwechseln könnte.

Problematisch wird es demnach besonders dann, wenn Rot gegen Schwarz, Rot gegen Grün oder Orange, Hellgrün gegen Gelb, Weiß gegen Pastellfarben oder Blau gegen Dunkelviolett/-rosa spielt.

Warum der BVB im Stadion Blau-Weiß sieht

Nachtrag: Borussia Dortmund trägt Schwarz-Gelb, Stadionsponsor Signal Iduna wirbt mit Blau-Weiß. Muss man nicht verstehen.

