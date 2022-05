Die deutschen Badminton-Damen haben bei der Mannschafts-WM in Bangkok keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde.

Turnier in Bangkok Deutsche Damen verlieren bei Badminton-WM gegen Indonesien

Bangkok (dpa) Die deutschen Badminton-Damen haben ihr zweites Gruppenspiel bei der Mannschafts-WM in Bangkok gegen Indonesien verloren. Das Team unterlag dem Mitfavoriten mit 0:5.

Lediglich Ann-Katrin Spöri (TV Refrath) konnte im zweiten Dameneinzel ihre Gegnerin Aisyah Sativa Fatetani in den dritten Satz zwingen, ehe sie 7:21, 21:14, 14:21 verlor.

Nach der Auftaktniederlage gegen Japan haben die deutschen Frauen nun im dritten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Frankreich keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde. Auch die deutschen Männer sind bereits ausgeschieden. Sie spielen am Mittwoch noch gegen Kanada. Die deutschen Teams hatten sich zum elften Mal in Folge für die WM-Endrunde der 16 besten Teams der Welt qualifiziert.

