Deutsche Handballer zittern sich in die EM-Hauptrunde

Wie groß muss er ausfallen, der Jubel nach dem Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM? So euphorisch, wie die Norweger am Vortag an gleicher Stelle nach dem Erfolg über Frankreich reagiert hatten? Mit Umarmungen und einer Vielzahl verschiedener Jubelgesten? Die deutschen Spieler reagierten nüchtern, sie beließen es nach dem 28:27 (16:11) gegen Lettland bei gedämpfter Euphorie, sie klatschten sich ab und applaudierten kurz Richtung Publikum. Das war’s. Nach dem mühsamen Erfolg gegen den Außenseiter fliegt das deutsche Team am Dienstag (11.00 Uhr) von Norwegen nach Wien. Dort geht es dann ab Donnerstag in der nächsten Turnierphase mit dem Spiel gegen Weißrussland weiter. Als weiterer Gegner in der Hauptrunde steht bislang nur Kroatien fest.

Deutschland überzeugt nicht, aber steht in der Hauptrunde

Es war ein Pflichtsieg, den sie da gerade in Trondheim abhakten. Kein überzeugender, aber wichtiger, weil mit ihm die Gewissheit einherging, es in die Hauptrunde in Wien geschafft zu haben, in der es ab Donnerstag um Punkte geht. Aber es war eben auch ein Erfolg, der im Grunde nur dazu diente, zumindest etwas Selbstvertrauen zu schöpfen für die kommenden Aufgaben auf dem steinigen Weg ins anvisierte Halbfinale.

Es gab allerdings Fragen, die beantwortet werden konnten: Wie würde das Team von Bundestrainer Christian Prokop die 26:33-Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien von Samstag verdaut haben? Welche Lehren würden aus dieser zum Teil desolaten Vorstellung gezogen werden? Würde die Leistung der deutschen Torhüter Andreas Wolff und Johannes Bitter wieder die gewohnte Form erreichen, würde Linksaußen Uwe Gensheimer sich wieder Selbstvertrauen erarbeiten?

EM-Neuling Lettland wollte sich gebührend aus dem Turnier verabschieden und setzte dabei im rechten Rückraum auf Dainis Kristopans, eine 2,15 Meter große und 130 Kilogramm schwere Wurfmaschine im Dienste von Champions-League-Sieger Vardar Skopje. Als es schließlich losging, zeigte sich schnell, dass die Spanien-Pleite noch immer in den Köpfen der deutschen Spieler herumspukte. Die Nervosität war bis auf die höchsten Plätze der mit 3540 Zuschauern gefüllten Arena spürbar und Kristopans brachte Lettland schnell in Führung. Johannes Bitter hütete das deutsche Tor, bekam zunächst nicht viel zu fassen - und die Frage nach dem Selbstvertrauen von Uwe Gensheimer beantwortete sich in der 16. Minute wie folgt: Erst verzögerte er einen Gegenstoß, dann überließ er Tobias Reichmann den nachfolgenden Siebenmeter.

Deutschland zieht vor der Pause davon

Zu diesem Zeitpunkt stand es 8:6, die Deutschen hatten eine höhere Führung durch Fehlwürfe, Fehlpässe und fehlendes Selbstvertrauen verpasst. Immerhin, es gab Lichtblicke: Julius Kühn beispielsweise, der Mann mit dem Dampfhammer-Arm, der diesmal mehr Spielzeit von Prokop bekam und diese nutzte. Immer wieder hämmerte der 26-Jährige die Kugel aus dem linken Rückraum ins Tor, fünfmal alleine in der ersten Halbzeit. Oder Timo Kastening (24), der unbeschwert aufspielender EM-Neuling, der mutig drei Gegenstöße von der rechten Außenbahn versenkte. Es waren Momente wie diese, aber auch viele kleine, mit denen sich das Team Schritt für Schritt Mut und Sicherheit erspielte. Ein abgefangener Ball von Gensheimer (21.), eine starke Parade von Bitter (29.), ein schön herausgespielter Treffer von Jannik Kohlbacher am Kreis (16.). 16:11 stand es zur Pause, das deutsche Team hatte die kritische Anfangsphase überstanden.

Spiel gegen Lettland bis zum Schluss spannend

Paul Drux eröffnet den zweiten Durchgang mit seinem dritten Tagestreffer, der umfunktionierte Spielmacher wies zu diesem Zeitpunkt wie Kühn eine hundertprozentige Wurfausbeute auf. Lettlands Trainer wechselte nun seinen Torwart, doch auch Raitis Purins hatte keine Chance gegen die Würfe von Julius Kühn. Drei weitere Tore hatte er bis zur 40. Minute erzielt, als dann auch noch Drux zum 24:17 traf, schlug er gefrustet mit den Fäusten auf den Boden. Es lief nun einigermaßen, aber Lettland kam sogar noch in Schlagweite, der nun im Tor stehenden Andreas Wolff griff immer wieder hinter sich, es blieb spannend bis in die Schlusssekunden. Trotz des Erfolgs und der acht Tore von Julius Kühn wusste das deutsche Team nach der Schlusssirene, dass es in der Hauptrunde mit solch einer Leistung schwer wird – und schnell vorbei sein kann.