Deutsche Hockey-Weltmeister auch bei Olympia dabei

Al Amarat Der deutsche Hockeysport ist bei Olympia maximal vertreten. Beide Teams qualifizieren sich vorzeitig.

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben sich mit beiden Teams für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Zwei Tage nach den Damen hat auch die Herren-Auswahl das Ticket für die Sommerspiele vorzeitig gelöst. Der Weltmeister gewann das Halbfinale beim Qualifikationsturnier im Oman gegen Pakistan mit 4:0 und hat sich damit die Teilnahme in Paris gesichert.

Zudem steht das Team am Sonntag (17.30 Uhr/ARD-Livestream) im Finale des Achterturniers, bei dem sich die besten drei Mannschaften qualifizieren. Die Treffer zum Sieg gegen den dreimaligen Olympiasieger Pakistan erzielten Niklas Wellen (2), Tom Grambusch und Justus Weigand. Der Kölner Christopher Rühr verletzte sich in der Begegnung am Knie und musste vom Feld.

Die Damen-Nationalmannschaft gewann das Finale beim Turnier in Indien am Freitag gegen die USA mit 2:0 und hatte die Qualifikation bereits durch den Einzug ins Endspiel geschafft.