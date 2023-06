DFB heute gegen Polen: Ein lästiges Prestigeduell

Warschau. Polen trifft heute in Warschau auf das angeschlagene DFB-Team. Trainer Fernando Santos passt die Partie überhaupt nicht

Ebi Smolarek entschuldigt sich zu Beginn des Telefonats, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Sein Deutsch sei nicht mehr so gut wie vor 18 Jahren, als der polnische Stürmer in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund 25 Tore in 81 Partien erzielt hatte. Doch Smolarek, inzwischen 42 Jahre alt und Präsident der polnischen Spielergewerkschaft PZP, nutzt die Sprache noch immer einwandfrei – als in den Niederlanden Aufgewachsener mit entsprechendem Akzent.

Polen empfängt Deutschland heute in Warschau

Gewöhnlich wird Smolarek von Journalisten angerufen, wenn der BVB gegen Schalke 04 spielt. Wenn er wieder erzählen muss, wie er 2007 sein Derbytor, das Schalkes Meisterschafts-Hoffnungen zerplatzen ließ, auf dem Zaun vor der Südtribüne feierte. Diesmal aber soll Smolarek über ein Spiel sprechen, das nicht an die Brisanz eines Derbys herankommt, „aber immer ernst zu nehmen und schön für die Fans ist“. An diesem Freitagabend (20.45 Uhr/ARD) empfängt Polen im Nationalstadion von Warschau die deutsche Nationalmannschaft.

Beim polnischen Verband allerdings vertritt nicht jeder diese Meinung, und der größte Kritiker ist sogar für die Länderauswahl federführend verantwortlich: Trainer Fernando Santos. Der mürrische Portugiese, 68 Jahre alt, respektiere dies zwar, aber „das interessiert mich nicht, und das brauche ich auch nicht“, sagte er noch am Mittwoch. Vier Tage nach dem Deutschland-Duell reist die polnische Auswahl zu dem für Santos bedeutenderen Spiel: EM-Qualifikation in Moldau. Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gewannen die Polen gegen Albanien mit 1:0. Um die Teilnahme im kommenden Sommer abzusichern, sind gegen die beiden weiteren Gruppenmitglieder, Moldau und die Faröer Inseln, zwei Siege nötig.

Der Europameister-Coach von 2016 – damals besiegte Portugal auf dem Weg zum Titel im Viertelfinale Polen nach Elfmeterschießen –, hatte allerdings keine Möglichkeit, seine Bedenken gegenüber dem Verband kundzutun. Den Test gegen Deutschland hatte man schon lange vor Santos’ Jobantritt Anfang des Jahres vereinbart. Nun muss der Portugiese ihn einigermaßen seriös über die Bühne coachen. Ob Santos, wie von ihm angekündigt, wirklich etliche Stammkräfte, vielleicht sogar Robert Lewandowski, schonen wird, darf aber mit Rücksicht auf die Laune der 50.000 Zuschauern in Warschau bezweifelt werden. Am Donnerstag ruderte Santos dann ohnehin zurück. Er werde er das Duell mit Flick „sehr ernst nehmen, weil ich es hasse, zu verlieren“, kündigte er an.

Santos übernahm im Januar den Posten von Czeslaw Michniewicz, der bei der WM in Katar im Achtelfinale von Frankreich gestoppt worden war. Der pragmatische Portugiese soll trotz Sprachbarriere nun dafür sorgen, dass Lewandowski zu seinem womöglich letzten Tanz im Nationaldress bitten kann. Der 34-Jährige, die herausragende Figur des polnischen Fußballs und nach etlichen FC-Bayern-Jahren nun mit Barcelona spanischer Meister geworden, wird heute zunächst der Prüfstein der deutschen Defensive.

Drei Gegentore gegen die Ukraine, drei gegen Belgien – nun geht es gegen einen der „weltbesten Stürmer unser Zeit“, wie Lewandowskis früherer BVB-Mitspieler Jonas Hofmann schwärmt. Der 30-Jährige, inzwischen ein Borusse in Mönchengladbach, sieht das Duell mit Polens Rekordschützen allerdings nicht nur als Bürde: „In Situationen, in denen es den Anschein macht, dass die Mannschaft vielleicht etwas verunsichert ist, macht es doch gerade dann Spaß zu zeigen, dass man gegen einen der Weltbesten zu null spielen kann – das wäre ein Ausrufezeichen“, findet Hofmann.

Polen vor EM 2024 euphorisch

Während die Deutschen angesichts ihrer derzeitigen Form verhaltend bis pessimistisch geworden sind, sehen sich die Polen auf einem guten Weg Richtung EM. Ex-Stürmer Smolarek liebäugelt gar mit einer Viertelfinal- oder Halbfinal-Teilnahme. „Ob das gelingen kann, sehen wir schon daran, wie sie in der Qualifikation unter dem neuen Trainer auftreten.“ Trotz aller Versuche des Herunterspielens gilt dies wohl auch für das Prestigeduell mit Deutschland.

