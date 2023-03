DFB-Einzelkritik DFB-Noten: Debütant Wolf stark, Can und Werner enttäuschen

Mainz. Deutschland setzt sich im ersten Länderspiel des Jahres mit 2:0 (2:0) gegen Peru durch. Ein Debütant nutzt seine Chance - die Noten.

Marc-Andre Ter Stegen: Die neue Numero uno in der Nationalmannschaft hatte in der ersten Halbzeit viel Zeit, sich an den Fangesängen der peruanischen Anhänger zu erfreuen. Spielte ein paar Pässe aus dem Fußgelenk, die er von Manuel Neuer nicht besser hätte kopieren können. Note 3.