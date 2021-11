Corona-Schock beim DFB! Fünf Nationalspieler in Quarantäne

Bei der DFB-Elf sind nach einem Corona-Fall fünf Profis in Quarantäne. Das Training vor dem Länderspiel in Wolfsburg wurde abgesagt.

Wolfsburg. Der Corona-Fall im Kreis der Nationalmannschaft sorgt für großen Wirbel. Fünf Spieler müssen in Quarantäne. Bundestrainer Hansi Flick hat das geplante Training am Vormittag in Wolfsburg abgesagt. Die Vorbereitungen für das Liechtenstein-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gehen aber weiter, trainert werden soll am Nachmittag. Die Entwicklungen im Überblick.

DFB nominiert Baku, Arnold und Volland nach

Der DFB hat auf die Ausfälle reagiert und ein Trio nachnominiert: Ridle Baku, Maximilan Arnold (beide VfL Wolfsburg) und Kevin Volland (AS Monaco) nachnominiert. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) müssen für das Länderspiel aufgrund muskulärer Probleme passen.

DFB-Team: Pressekonferenz für 13 Uhr angesetzt

Niklas Süle kam am Montag um 19.37 Uhr am Wolfsburger Hotel an. In seinem Bus saßen Leroy Sané und Jamal Musiala. Die weiteren Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Manuel Neuer kamen gemeinsam in einem anderen Bus zum Hotel.

Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff, Direktor der Nationalmannschaften, und DFB-Arzt Tim Meyer angekündigt. Dort soll das weitere Vorgehen besprochen werden. Unsere Reporter Kai Schiller und Marian Laske sind in Wolfsburg vor Ort.

Corona-Fall beim DFB: Was bisher passiert ist

Corona-Wirbel bei der Fußball-Nationalmannschaft. Nach einem positiven Test haben sich fünf Nationalspieler in Quarantäne begeben müssen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagvormittag mit. Das Gesundheitsamt Wolfsburg habe die entsprechende Anweisung erteilt. Die Vorbereitung auf das WM-Qualfikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag werde fortgesetzt, so der DFB.

Das für 11 Uhr in Wolfsburg angesetzte Mannschaftstraining wurde von Bundestrainer Hansi Flick abgesagt. Stattdessen soll es individuelle Einheiten für die DFB-Stars im Ritz Carlton Hotel in der Autostadt geben. Laut "Bild" handelt es sich beim positiv getesteten Spieler um Bayern-Profi Niklas Süle. Der 26-Jährige war bereits vor einem Jahr positiv getestet worden. Das Ergebnis stellte sich damals aber als falsch-positiv da, wie sein Klub mitteilte. Süle sei inzwischen geimpft.

Vier weitere DFB-Spieler wurden trotz negativen Tests vom Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg in Quarantäne geschickt worden. Sie gelten als Kontaktperson der Kategorie 1. "Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen. Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft.

DFB gibt Pressekonferenz um 13 Uhr

Detaillierte Informationen zum weiteren Tagesablauf gab es vom DFB zunächst nicht. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Ob diese stattfindet und wer daran teilnimmt, war noch offen. Zuletzt hatte die Aussage von Bayern Münchens Joshua Kimmich, dass er nicht geimpft sei, für heftige öffentliche Diskussionen um die Vorbildfunktion von Fußball-Nationalspielern in der Corona-Krise gesorgt. (dpa/fs)

