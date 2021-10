DFB-Team: Bundestrainer Flick will zarte Euphorie festigen

Hamburg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft versammelt sich wieder. Für einen dauerhaften Aufschwung soll sie einen neuen Geist entwickeln.

Am Montagnachmittag verriet vor allem der große Mannschaftsbus vor dem edlen Hotel in Hamburg, dass hier die besten Fußballer Deutschlands übernachten, während die dünnen Wolken die Sonne nicht zurückhalten konnten. Erst am Abend betraten die Nationalspieler das Backsteingebäude in der Nähe des Volksparkstadions des Hamburger SV, in dem das zarte Fünkchen Euphorie erhalten bleiben soll.