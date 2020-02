DFB will BVB-Ausnahme-Talent Moukoko zurückholen

Dortmund Youssoufa Moukoko kehrt offenbar bald zur Junioren-Nationalmannschaft zurück. Das berichtet die Bild-Zeitung.

In der U19-Bundesliga ist Youssoufa Moukoko nicht zu bremsen – der 15 Jahre alte Wunderstürmer von Borussia Dortmund ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. In 17 Partien schoss er 29 Tore, zudem traf er vier Mal in der Uefa Youth League. Da ist es logisch, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Angreifer nach rund zweieinhalbjähriger Abwesenheit wieder zurück in den Kader holt.

Laut Bild soll der Dortmunder im kommenden Monat zur U19-Auswahl stoßen. Nationaltrainer Guido Streichsbier plant mit dem zuverlässigen Torjäger in der Qualifikation für die Europameisterschaft (25. Bis 31. März).

Es wäre nicht der erste Einsatz für eine deutsche Auswahl. Bereits 2017 lief Moukoko für den DFB auf, traf in vier U17-Länderspielen dreimal. Der Trubel um den Wunderstürmer, der damals erst zwölf Jahre alt war, sei dem Verband aber zu groß gewesen. Aus diesem Grund habe der DFB in Absprache mit dem Spieler darauf verzichtet, ihn für weitere Partien zu verpflichten.

Moukoko soll bald auch in der Bundesliga spielen

Nun plant Streichsbier gemeinsam mit Meikel Schönweitz die Rückkehr des Ausnahme-Talents. Der Cheftrainer der Junioren-Nationalmannschaften erklärte gegenüber Bild: „Wir möchten, dass die Besten für Deutschland spielen, der Vergleich auf hohem internationalen Niveau bringt die Talente voran. Bei Youssoufa Moukoko haben wir in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten lange auf eine Nominierung verzichtet.“

Nun sei man zu der Auffassung gelangt, „dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist“. Schon bald soll Moukoko nicht nur in der DFB-Auswahl, sondern auch in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Vor einigen Wochen hatte Bild bereits berichtet, dass Borussia Dortmund den jungen Stürmer im Profi-Kader einsetzen will. Dafür solle das Mindestalter von Bundesliga-Spielern aber auf 16 Jahre gesenkt werden.